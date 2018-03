Elecciones 2018

Petro dice que policías corruptos están detrás del atentado en su contra

-Redacción Política

El candidato a la Presidencia dice que "Ramiro Suárez Corzo tiene más poder que Germán Vargas Lleras". Indicó que el exvicepresidente no tiene nada que ver con los que sucedió en Cúcuta el pasado viernes.

Gustavo Petro no tiene duda de que el pasado viernes en Cúcuta dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba. Para el candidato a la Presidencia, fueron al menos 4 impactos de bala los que recibió la camioneta. Otra cosa dice el alcalde de Cúcuta, César Rojas, quien dice que la caravana de Petro no fue impactada por un disparo sino por una piedra. "Eso es lo que me manifiesta el comandante de la Policía. Ya se hizo el análisis por parte de la institución, pero falta el dictamen de la Fiscalía", dijo el mandatario en diálogo con Blu Radio.

Para Petro, lo que pasó cuando intentaba hacer una manifestación pública en el Parque Santander, hizo parte de un plan orquestado y ejecutado por "la mafia política y corrupta que lidera desde la cárcel Ramiro Suárez Corzo". Este lunes, en diálogo con la W Radio, Petro explicó su teoría sobre los hechos. Según dice, desde el mismo momento que lo llevaron al lugar de la manifestación, le surgieron las dudas. (Lea: ¿Quién podría estar detrás de los actos violentos contra Gustavo Petro en Cúcuta?)

"Lo primero que sentimos ese día es que nos llevan a un punto que extrañamente no llega a donde está la Guardia Indígena o el Esmad, normalmente llegamos al punto más cercano a la tarima. Ese día no. Llegamos al lugar más alejado de donde estaba la gente. Por eso digo que era una trampa".

El exalcalde de Bogotá dice que el rumbo que sigue la camioneta que lo transporta junto a Gustavo Bolívar y el actor Gregorio Pernía, es direccionado por hombres de la Policía. "Cuando llegamos al punto (lejos de la manifestación) abren la puerta para que yo me baje, ahí es donde disparan. Luego se escuchan detonaciones, son gases que lanza la Policía, para dispersar a los asistentes a la manifestación".

Según Petro, los hombres de la policía que estarían vinculados con el atentado hacen parte de la "nómina de Ramiro Suárez Corzo (...) no es una policía ordenada por el gobierno de Santos". “El carro fue impactado por proyectiles”, dice Petro y critica a la Fiscalía

Según Petro, después de que la camioneta se detiene en el punto en el que se registró el disparo, la policía conduce el vehículo "y bloquea la camioneta para que nos ataquen con las piedras. Luego pasa bastante tiempo, nos dejan seguir y ordeno volver a la manifestación, cuando volvemos y vemos que no hay nada porque la policía dispersó a la gente volvemos al hotel".

Según dice, en el hotel se reunió con el ministro de defensa, Luis Carlos Villegas y le pidió presencia militar "para controlar la incidencia de la mafia sobre la policía, pero eso nunca pasó".

El candidato presidencial insiste que no fue un plan ejecutado por la Policía como institución sino por policías corruptos controlados por Ramiro Suárez Corzo.

El en diálogo con la W Radio, Petro hizo referencia a estas declaraciones de Germán Vargas Lleras.

"Vargas Lleras tiene el apoyo de Ramiro Suárez Corzo, eso no significa que Vargas Lleras sea responsable de lo que pasó.

Yo conozco a Vargas Lleras. De ahí a decir que Vargas Lleras le ordenó a Ramiro Suárez no. Es que Ramiro Suárez tiene más poder que Vargas Lleras. La capacidad militar de Ramro Suárez Corzo en Norte de Santander es lo sufiecientemente poderosa para tomar esas decisiones.

El alcalde de Cúcuta, César Rojas manifestó que cuando se presentó la agresión se encontrabaliderando una reunión en la unidad de riesgo para tratar “temas de frontera y la llegada de venezolanos”. Interrogado sobre las eventuales fallas u omisiones en materia de seguridad y logística el pasado viernes, el alcalde aseguró: “No nos quedó grande el evento, pero el sitio no era el ideal, por eso insistimos en que la reunión no se hiciera allí por tantas situaciones que estamos viviendo en la frontera”, agregó.

Previamente, también en declaraciones a la emisora Blu Radio, el actorGregorio Pernía –quien se movilizaba junto a Petro en el momento del ataque– señaló que la caravana sí fue atacada con impactos de bala y responsabilizó tanto a la Policía, como a la Alcaldía, de no brindar las adecuadas condiciones de seguridad. “Para mí fue un impacto. Fue un balazo. Una piedra saca una esquirla y el diámetro (en la ventana del automotor) fue de al menos 30 centímetros”. En respuesta, el alcalde de Cúcuta pidió al actor “modificar su lenguaje incendiario”.

Sobre el tema, el procurador, Fernando Carrillo, señaló que se abrió investigación