Piedad Córdoba denuncia por discriminación a medios que no la invitaron a debates

-Redacción Política

La excandidata presidencial Piedad Córdoba denunció a los directores de los medios de comunicación y una universidad que organizaron los reciente debates presidenciales por televisión y que no la invitaron, por cometer, presuntamente, el delito de discriminación al no invitarla a los espacios en los que participaron otros candidatos a la Casa de Nariño, todos hombres.

Córdoba interpuso la denuncia contra Mabel López Segura, gerente del canal regional Teleantioquia; Alejandro Santos, director de revista Semana; Marco Schwartz Rodacki, director del diario El Heraldo; y Jesús Ferre Bayona, rector de la Universidad del Norte, de Barranquilla.

Para la excandidata, que renunció a su aspiración el pasado lunes, a los dos debates, que se realizaron en la noche del 4 de abril y en la mañana del 5 de abril, no se les permitió “asistir a las únicas dos mujeres que aspiramos a la Presidencia”. “Desconozco las razones por las cuales no haya participado la dra. Morales (Viviane), no obstante, en el caso mío es claro que existe una poderosa discriminación de la que he venido siendo víctima a lo largo de los años”, dice Córdoba en el documento de la denuncia.

También se argumenta que se estaría incurriendo en discriminación al utilizar las encuestas de intención de voto para definir quiénes participan en los debates y que, a pesar de esto, algunas encuestas la han posicionado “por encima de algunos de los que sí fueron invitados”, sin embargo, el llamado a asistir nunca llegó.

“Esto podría ser una estrategia de política electoral, en la que arbitrariamente los medios de comunicación escogen a quien quieren hacerle juego e invisibilizan al resto particularmente a mí, mujer de raza negra, defensora de los derechos de la mujer las minorías étnicas y sexuales y los derechos humanos”, señala la excandidata. De igual forma, expone argumentos acerca de la igualdad que debe haber en un proceso democrático para que todos los candidatos puedan exponer sus propuestas en las mismas condiciones.

La denuncia de Córdoba es la materialización de un reclamo que tanto ella como Viviane Morales, candidata a la Presidencia, hicieron el pasado 6 de abril luego de que ninguna de las dos fuese invitada a los espacios televisivos en los que sí estuvieron Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Germán Vargas Lleras, Gustavo Petro e Iván Duque. Ese día, por ejemplo, Viviame Morales cuestionó a Telecaribe si su ausencia en el debate se debía a que era mujer y cristiana y retó a los candidatos hombres a no participar “en ningún otro debate sin presencia de sus competidoras mujeres. Por su parte, Córdoba acusó a Teleantioquia de no invitarla por motivos políticos desde la gobernación de ese departamento.