Polémica por supuesta invasión de congresista a la oficina de Carlos F. Galán

-Redacción Política

En las últimas, se registró en el Congreso una polémica situación que enfrentó al secretario general de la corporación, Gregorio Eljach, con el actual representante de Cambio Radical y senador electo, José Luis Pérez. Según contó el funcionario, a la oficina del saliente senador de la misma colectividad, Carlos Fernando Galán, llegaron varios integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo de Pérez para hacer posesión del lugar, dada la inminente renuncia de Galán a su curul en el Legislativo.

“Han procedido de hecho –por fuera de la ley-, unos funcionarios subalternos, a invadir oficinas que todavía senadores que estaban en ejercicio no han entregado”, dijo muy alterado el secretario Eljach, al tiempo que advirtió que “si hay necesidad de meter la Policía, la meto”. Además, calificó de atropello lo que habrían hecho las personas que trabajan para el congresista Pérez, copartidario de Galán en la Cámara baja.

Al ser consultado sobre este episodio, el senador electo, José Luis Pérez, narró lo que calificó de un ‘malentendido’. ¿Qué ocurrió? “Yo construí una amistad muy cercana con el senador Galán. Él me contó de su renuncia y me dijo ‘mi querido senador Pérez. Me gustaría dejarle mi oficina’”, narró a El Espectador el representante de Cambio Radical. Y agregó que de esa intención de Galán de dejarle su oficina a Pérez fue testigo el propio secretario del Congreso.

“Hablamos con el secretario sobre el procedimiento que había que hacer y nos dijo que se emana una resolución y que no había problema porque somos colegas, somos del mismo partido, que era una cosa que la podíamos hacer sin ningún problema”, agregó Pérez. Sin embargo, aclaró que el enfrentamiento entre Eljach y su equipo de la UTL había sido producto de un mal entendido, pues él no estaba enterado de que sus funcionarios habían tomado la decisión de comenzar a trasladar sus cosas a la oficina de Galán.

“Por primera vez en muchos años aparecen unos señores que no conocemos a traer un poco de cajas a una oficina que es de otro senador que todavía no ha entregado”, fueron las palabras del secretario Eljach quien, sin embargo, advirtió no conocer a Pérez. “A Gregorio le molestó lo que ocurrió porque se tenía que hacer mediante resolución y dijo que la oficina no iba a ser para mí sino que para otro senador”, dijo Pérez en su defensa, tras contar que el trasteo de elementos fue producto de un acuerdo entre una funcionaria suya y una persona que trabaja para Galán.

¿Qué hay detrás de todo esto? Que casualmente la oficina del exsenador Carlos Fernando Galán queda justo al lado de la del expresidente Álvaro Uribe, ubicada en el tercer piso del Capitolio Nacional. En los mentideros políticos del Legislativo, tras conocer de esta situación, han dicho que al parecer la oficina no fue entregada a el senador electo José Luis Pérez porque la habría pedido uno de los alfiles más allegados a Uribe Vélez y le sería otorgada a esta persona.