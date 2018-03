Elecciones 2018

Según Pastrana, Maduro ordenó a jóvenes venezolanos respaldar a Petro en Twitter

-Redacción Política

Cada vez que hay elecciones, la agenda de los candidatos a la Presidencia coincide con una problemática sobre la cual todos discuten. El lío más recurrente de las presidenciales de este año tiene que ver con Venezuela.

La derecha acusa a la izquierda de querer convertir a Colombia en la próxima Venezuela; los candidatos de la izquierda, por su parte, reiteran que su proyecto político no tiene nada que ver con el llamado socialismo del siglo XXI que creó el fallecido presidente Hugo Chávez.

Un nuevo capítulo de ese eterno dilema se escribió este martes. El expresidente Andrés Pastrana, que respalda la candidatura de Martha Lucía Ramírez, dijo en su cuenta de Twitter que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el canciller de ese país, Jorge Arreaza, "iniciaron la intervención en la campaña presidencial colombiana". Lea también: Radicalizarse contra Maduro, ¿la estrategia para ganar visibilidad?

El exmandatario publicó en su red social un supuesto comunicado de las juventudes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el que piden a los militantes apoyar las cuentas de Twitter de tres líderes de izquierda que se juegan su futuro político en tres países de la región. Gustavo Petro en Colombia, Andrés Manuel López Obrador en México y Fernando Lugo en Paraguay.

El supuesto comunicado que divulga Pastrana, dice que "el Canciller de la República, camarada Jorge Arreaza, ordenó crear cuentas con perfiles independientes para darle apoyo a las campañas en Redes Sociales de nuestros aliados políticos en el continente". Lea también: Lo que se ve en televisión sobre la crisis en Venezuela no es verdad, es peor

Del trino de Pastrana hizo eco el expresidente de México, Felipe Calderón, quien advirtió "la intervención de organizaciones venezolanas para apoyar a Andrés Manuel López Obrador", quien es candidato a la Presidencia de México.

No es la primera vez que Gustavo Petro es objeto de acusaciones similares. En agosto de 2017, el exalcalde de Bogotá, explicó que, contrario a lo que pasa en Venezuela, su proyecto político contempla la participación "activa" del sector privado.

"Necesitamos no solo de la capacidad de las ciudadanías locales para determinar el uso de su territorio, sino de la participación activa del mundo privado del país. Financiar un proceso de industrialización no es fácil, lograr una tenencia democrática sobre la tierra y el agua que nos permita usar su potencial productivo, no es fácil. Y no lo puede hacer solo el Estado, el mundo de la agricultura y el emprendimiento industrial, es fundamentalmente un mundo privado, del que se espera asociatividad y pluralismo democrático".

El precandidato a la Presidencia de la República explica en el video que, contrario a lo que hace Venezuela, que importa casi el 100 % de los alimentos que consume, su idea es potencializar la agricultura colombiana. "Lo que proponemos es ser una potencia agraria que desarrolle con fortaleza la capacidad industrial y, para eso, hay que alejarse del carbón y del petróleo". Para Petro, la dependencia que Venezuela tiene del petróleo es una de las causas que explican la crisis por la que pasa el país vecino.