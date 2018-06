Segunda vuelta presidencial para ‘dummies’: preguntas y respuestas

El próximo 17 de junio no solo se celebrarán tres partidos del Mundial de fútbol en Rusia, sino que también se definirá quién será el próximo presidente de Colombia. Ese día, los ciudadanos alrededor del país -así como los que residen en el extranjero- están citados a las urnas para elegir entre los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro, y el voto en blanco.

Para algunos electores no es clara la razón para realizar dichos comicios, pues el pasado 27 de mayo se llevó a cabo una jornada electoral en la que también se disputaron la Presidencia Iván Duque y Gustavo Petro, junto a los entonces aspirantes Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras y Humberto de la Calle.

Por esto, es importante resaltar que el artículo 190 la Constitución contempla que, si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos en la primera vuelta, que busca estimular el multipartidismo y hacer más amplia la competencia, “debe realizarse una nueva votación tres semanas más tarde” con el fin de garantizar mayor legitimidad popular al próximo gobernante.

Estas son algunas preguntas que rondan la segunda vuelta:

¿Por qué se realizará?

Como se dijo, el próximo ocupante de la Casa de Nariño tendrá que ser elegido por más del 50% de los electores colombianos. Como ninguno de los cinco candidatos que se enfrentaron el 27 de mayo obtuvo dicha votación, se celebrará una nueva elección entre quienes ocuparon los dos primeros lugares. En este caso, Iván Duque (39,15%) y Gustavo Petro (25,09%), por el Centro Democrático y el movimiento Colombia Humana, respectivamente.

¿Cuánto vale hacerlas?

La Registraduría Nacional asignó un presupuesto de 1,2 billones de pesos para las elecciones de este año, es decir, las legislativas, que se llevaron a cabo el 11 de marzo, y las presidenciales, que incluyen la primera y la segunda vuelta.

¿Cómo puede votar?

Para ejercer su derecho al voto, debe haber inscrito su cédula en el puesto de votación más cómodo para usted, proceso que tuvo plazo hasta el 27 de marzo del presente año. Si usted no lo hizo y su cédula fue expedida después del 1 de enero de 1988, puede votar en el puesto censo de su municipio o en el asignado automáticamente por la Registraduría, cercano al lugar en donde tramitó su documento. Si fue expedida antes de 1988 y nunca ha inscrito su cédula, usted no hace parte del censo electoral y no podrá votar.

¿Qué debe hacer ese día?

Antes que nada, consulte su lugar y mesa de votación en www.infovotantes.com. El 17 de junio deberá desplazarse con su cédula en mano y allí le entregarán un tarjetón electoral en el que estarán los rostros de las candidaturas que se disputan la Presidencia: Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Ángela María Robledo, por un lado, e Iván Duque y su fórmula vicepresidencial, Marta Lucía Ramírez, por el otro. A su vez, encontrará una casilla de voto en blanco. Marque únicamente el recuadro que represente su elección. Una vez deposite la tarjeta electoral en la urna, el jurado le entregará el certificado electoral. Consérvelo, ya que le ofrece múltiples beneficios. Recuerde que las urnas se cierran a las 4 de la tarde.

¿Qué efecto tiene el voto en blanco en segunda vuelta?

El voto en blanco se contabiliza independientemente, al igual que se hace con los sufragios alcanzados por cada candidato. Sin embargo, según lo reglamenta el artículo 258 de la Constitución, esta opción en segunda vuelta es únicamente simbólica. Esto quiere decir que, si ganara en las urnas el próximo 17 de junio, no tendría ninguna consecuencia. Cosa diferente habría sucedido en primera vuelta, pues, de haber obtenido la mayoría de votos, las elecciones habrían tenido que repetirse con candidatos diferentes.

¿Qué beneficios recibe por votar?

La Ley 403 de 1997 busca darle un alto a los alarmantes niveles de abstención otorgándole ciertos beneficios a los sufragantes, siempre y cuando presenten su certificado electoral, como rebajas en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio, descuentos en las matrículas de universidades públicas, deducciones en el valor de la expedición del pasaporte, medio día de descanso compensatorio remunerado, entre otros.

¿Cómo saber por quién votar?

Infórmese sobre las propuestas tanto de Iván Duque como de Gustavo Petro. Compare sus programas de gobierno, siga sus campañas e intervenciones en eventos, debates y foros, analice sus círculos políticos, determine cuáles son los temas que más le interesan a usted y qué dicen alrededor de ellos para, finalmente, elegir con el que más sienta afinidad.

