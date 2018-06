Timochenko: “Vamos a ocupar las diez curules que tenemos en el Congreso”

-Redacción Política

Rodrigo Londoño, Timochenko, dirigente político del naciente partido FARC, ratificó que las 10 curules que les fueron asignadas dentro de los compromisos del Acuerdo de Paz serán ocupadas por los congresistas electos el pasado 11 de marzo. En entrevista con la Revista Semana, el excomandante de la desarmada guerrilla también dijo el nuevo presidente electo que le ve voluntad de diálogo y compromiso frente a que no quiere hacer “rizas” lo pactado en Cuba.

“Vamos a ocupar las diez curules que tenemos en el Congreso. Allí estaremos sin falta”, dijo Timochenko, quien recordó que quienes se van a posesionar están tomando el curso habitual que se les dicta a los legisladores electos antes de su llegada al Capitolio. “Yo no puedo hablar por Iván Márquez. Él se fue hace rato y no volvió”, dijo sobre la alerta de uno de los dirigentes del nuevo partido frente a no tomar su curul, pero recordó que su intención es solicitar un diálogo con Iván Duque.

“Él defiende los acuerdos, pero denuncia los incumplimientos, como todos”, agregó Londoño, aunque sí advirtió que no comparte la idea de sus copartidarios de modificar aspectos esenciales de los acuerdos, como condicionar la participación en política de quienes dejaron las armas. “No tendría ningún sentido firmar un acuerdo si no podemos movernos en democracia”, explicó, pero también confesó que el propio presidente Juan Manuel Santos les pidió no participar en la campaña de este año.

Respecto de la situación de Jesús Santrich, preso y pedido en extradición por presuntamente intentar enviar varias toneladas de cocaína a los Estados Unidos, afirmó que no hay pruebas de ello y que lo que buscan, según dijo en el citado medio de comunicación, es “aprovechar las circunstancias para infligirnos la derrota que querían. Es el episodio que más nos ha afectado. Incluso, más que los incumplimientos. Se atacó a un hombre que jugó un papel protagónico en la búsqueda de la paz”, agregó.

Finalmente, dijo que desde el Legislativo ejercerán un rol de defensa en torno al Acuerdo de Paz y que insistirán en lograr un encuentro con el nuevo mandatario del Centro Democrático, Iván Duque. “No se puede apresurar a mandar mensajes equívocos a los 14.000 hombres y mujeres que decidieron abrazar este proyecto. Las consecuencias serían terribles. Ese escenario que se abrió para la izquierda, en buena medida, fue posible gracias al acuerdo”, concluyó.