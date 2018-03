Vargas Lleras dice que alianza entre Fajardo y De la Calle sería ilegal

Ante el encuentro que sostendrán los candidatos presidenciales del Partido Liberal, Humberto de la Calle y de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, en aras de lograr una posible alianza para la primera vuelta presidencial, su contrincante en las urnas, el también aspirante a la Casa de Nariño, Germán Vargas Lleras, advirtió que dicha decisión, en caso de llegar a darse, iría en contra de la ley.

Así lo expresó en diálogo con W Radio, en donde señaló que la ley 1475 de 2011, la cual él mismo tramitó en el Congreso como ministro del Interior y de Justicia, prohíbe desconocer los resultados de las consultas. “Es imposible para un candidato que participa en una consulta, retirarse y no presentarse a las elecciones de primera vuelta”, dijo Vargas Lleras.

El candidato, como autor de la citada norma, dijo que precisamente el artículo séptimo de la misma se hizo con el fin de darle seriedad a ese mecanismo de elección de candidatos, y evitar que el Estado incurra en cuantiosos costos, tras recordar que la consulta en la que participó el candidato liberal, Humberto de la Calle, requirió de $40.000 millones para poder llevarla a cabo.

“El artículo séptimo hace extensiva la inhabilidad de quienes no concurran, a los candidatos que resulten apoyados por quienes participaron en ellas. Por eso, así la pregunta que se formuló en la consulta liberal pueda dar lugar a interpretaciones, el artículo es riguroso en cuanto al alcance del mismo y no creo que una interpretación pueda estar por encima de la ley”, añadió el exvicepresidente de la República.

La interpretación a la que se refiere Vargas es a la que le han dado sectores que buscan apoyar la alianza entre Fajardo y De la Calle, en el sentido del mandato que se expresó en la pregunta puesta a consideración de los colombianos cuando se llevó a cabo la consulta del Partido Liberal. En ella, como se sabe, se indagó lo siguiente: “¿Cuál de los siguientes candidatos liberales elige usted como candidato del Partido Liberal Colombiano para que participe en una consulta interpartidista que elija candidato único en coalición, o para ser el candidato único del Partido Liberal Colombiano en la elección de Presidencia de la República a celebrarse el 27 de mayo de 2018?”.

Voces cercanas al liberalismo, y que apoyan la candidatura de De la Calle, explican que de la pregunta puede entenderse que al ser elegido el exnegociador de paz, vía consulta con esa pregunta, también quedó habilitado para establecer nuevas alianzas a través de ese mecanismo. Por eso, aunque no participó en una nueva consulta el mismo día de las elecciones legislativas (día en el que se llevaron a cabo dos consultas más), puede escogerse una opción similar, como una encuesta.

Vargas Lleras aclaró que, pese a que él considera que esa interpretación no es válida para él, no tiene el menor interés en que se destruya dicha alianza y, menos aún, si la misma concluye con que De la Calle se aparte de su aspiración política. “Es más, si De la Calle desmonta su candidatura, un grueso del partido Liberal podría llegar a darme su respaldo. De manera que no soy yo quien se opone a que el doctor De la Calle evite llegar a la primera vuelta. Pero mi criterio, como autor de la norma, fue blindar estas consultas para evitar que fueran un mar de burlas”, agregó.

¿Qué dice la norma?

En efecto, el artículo séptimo de la ley 1475 de 2011 indica que el resultado de las consultas es obligatorio para el partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos o coalición, que las convoque, así como para los precandidatos que participaron en ellas.

“Los partidos y movimientos políticos y sus directivos, las coaliciones, los promotores de los grupos significativos de ciudadanos y los precandidatos que participaron en la consulta, no podrán inscribir ni apoyar candidatos distintos a los seleccionados en dicho mecanismo, con excepción de los casos de muerte o incapacidad absoluta del candidato así seleccionado”.

La norma agrega que desconocer dicho precepto, no sólo implicará pagar una multa correspondiente al gasto en el que incurrió la autoridad electoral cuando convocó la consulta sino que, además, el candidato al que se decida apoyar se le puede decretar la nulidad o revocar la inscripción de su candidatura. Es decir que, si De la Calle, por ejemplo, se retira -caso que aún no contempla- para acompañar la candidatura de Fajardo, el exgobernador podría quedar en riesgo al ser revocada o declarada nula su aspiración.

¿Y los liberales, qué?

Entre tanto, mientras la alianza “Sergio de la Calle” cuaja, un sector del Partido Liberal ya anunció que no acompañará dicha intención. El representante a la Cámara, Alejandro Cachón, afirmó que si De la Calle se aparta de su candidatura, las toldas rojas contemplarían acompañar al candidato del uribismo, Iván Duque, o al exvicepresidente Germán Varas. Lleras, pero que no están interesados en adherirse a la campaña de un candidato que rechaza, desde todos los ángulos, a su colectividad.

“Si de la calle se retira y toma una decisión unilateral, entenderemos que lo hace de manera personal, sin los congresistas y sin el partido, sin la dirigencia. Él llega solo a donde llegue. Miraremos las otras dos opciones y seguramente será Vargas o Duque si De la Calle insiste en salir de su candidatura. Fajardo lo único que ha hecho es despreciar al partido. Lo está demeritando en el ejercicio de la política. Se las tira de no político, cuando ha sido político todo el tiempo y nosotros no podemos permitir que nos desprecie y diga que el Partido Liberal no le sirve. ¿Cómo podemos estar nosotros con quien nos desprecia?”, concluyó.