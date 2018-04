Vargas Lleras y Petro muy molestos con las encuestas

Aunque la mayoría de las firmas encuestadoras ponen al exalcalde en segundo lugar y a Vargas, no obstante, en los menos favorecidos, ambos candidatos denunciaron presuntas manipulaciones en las mediciones de intención de voto en la campaña presidencial.

Es común que los candidatos a la Presidencia señalen que no les preocupan mucho los resultados de las encuestas. Que la verdadera, la real, la que sí evidenciará cuál es el favorito de los colombianos es el propio proceso electoral y, para este caso, el 27 de mayo, cuando se llevan a cabo las elecciones para elegir al sucesor del presidente Juan Manuel Santos.

Pero, lo cierto es que en gran parte de las campañas electorales se contratan estas mediciones de forma privada, cuyos resultados, en conjunto con las que son de conocimiento público, sirven para tomar decisiones importantes. Por ejemplo, en 2010, fue una encuesta la que decidió quien sería el candidato presidencial del partido Verde entre Antanas Mockus y Sergio Fajardo.

Más recientemente, este método también fue usado por el Centro Democrático para elegir a Iván Duque como candidato único del partido en la primera etapa, en la que también participaron Carlos Holmes Trujillo, Rafael Nieto, Paloma Valencia y María del Rosario Guerra. Sin embargo, cada vez más las encuestas pierden mayor credibilidad, especialmente, porque no le han venido atinando a los resultados de ningún proceso electoral.

Así ocurrió, por ejemplo, con el plebiscito del 2 de octubre convocado para refrendar el Acuerdo de Paz. A pesar de que todas las encuestas daban por descontado su triunfo, según las cifras que eran presentadas a los ciudadanos, el resultado final fue su derrota, como se sabe. Y ese mismo fenómeno se ha presentado en varias partes del mundo. Entonces, cabe preguntar ¿es comprensible que quienes se disputarán la primera magistratura del Estado salgan a cuestionar los resultados de las mismas de cara a la primera vuelta? La respuesta es sí.

Y eso fue lo que ocurrió con los candidatos Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro quienes salieron a cuestionar fuertemente la forma en la que las firmas encuestadoras vienen haciendo dichas mediciones, pocas horas después de que se conocieran los resultados de la realizada por la firma YanHaas para varios medios nacionales y regionales, en la que el exvicepresidente no sale bien librado. Petro, quien se ubica en el segundo puesto de intención de voto tampoco les otorgó mayor legitimidad.

A través de su cuenta de Twitter, el exalcalde expuso que había manipulación en los datos y diferencias considerables entre las encuestas que se conocen públicamente, que, por lo general, son contratadas por medios de comunicación, y las que se realizan en el interior de las colectividades políticas. Según el candidato, hay información sobre mediciones que revelan que estarían en un empate técnico con el aspirante del uribismo, Iván Duque, quien se perfila como el ganador en las mismas.

“De acuerdo con las encuestas y el posible intento de su manipulación denunciada por empleados de las propias encuestadoras, la realidad de las tendencias es evidente. Vamos directo a la victoria”, trinó Petro en Twitter, mostrando la imagen de una tendencia que tuvo como fuente, según la imagen publicada, la ponderación de los resultados de varias de las encuestas públicas.

Sobre el asunto, el candidato Germán Vargas Lleras también mostró su molestia. En entrevista con Blu Radio, fue consultado sobre una propaganda política publicada en el diario El Tiempo, que habría sido financiada por Cambio Radical, en la que se ataca duramente a los encuestadores. Con una gráfica (que, aclara, no representa ninguna encuesta en particular en la que se muestra a Iván Duque con un porcentaje de 97,2 %, mientras que el resto de los candidatos aparece por debajo del 1,2 %, el partido envió el siguiente mensaje: “Ellos ya decidieron el candidato que les gusta, pero no tienen por qué decidir el que le gusta a usted”.

El ataque va directo a Oswaldo Acevedo, presidente de Yanhaas, y al exregistrador Carlos Ariel Sánchez, quien es el presidente de la firma encuestadora Guarumo. Vargas Lleras aseguró en la emisora que no tenía nada que ver con ese anuncio. Lo que sí hizo después, desde su cuenta de Twitter, fue la de hacer una denuncia pública en contra de las encuestadoras y le solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar una investigación y que se hagan visitas a las encuestadoras para que revisen la veracidad de la información. “Le pido al @CNE_COLOMBIA que cumplan con su responsabilidad. Con razón muchos sectores claman para cerrar esa institución. Encuestas manipuladas, compradas, con intereses económicos pueden configurar delitos electorales graves”, expresó el candidato en la red social.

Al ser consultado por este asunto, Alfonso Portela, exregistrador delegado para asuntos electorales y uno de los representantes de la firma Guarumo, dijo que respeta la opinión del candidato Vargas frente a la encuesta que salió publicada en El Tiempo el pasado fin de semana, tras advertir que “aquí hay un contrato que se hizo con El Tiempo y nosotros no hacemos encuestas para el público sino para quienes nos contratan. Ellos verán si las publican o no”, apuntó Portela.

Vargas Lleras, no obstante, continuó con sus críticas vía Twitter y afirmó que “la evidencia está demostrando que el modelo de encuestas tradicionales murió. Encuestas baratas, con pocas fuentes de información, con pocos encuestados, que desconocen la conversación digital, los apoyos de los partidos, lo único que hacen es confundir al elector”, agregó el candidato, y denunció de presuntos ofrecimientos que llegarían desde las campañas presidenciales hacia los presidentes de las firmas encuestadoras. “¿Quiénes son o han sido socios de todas las encuestadoras? ¿Qué contratos con el Estado o empresas privadas relacionadas con el Estado han tenido? ¿Alguna de las encuestadoras que usan los medios hoy tiene contratos con algún partido, movimiento de forma directa o por un tercero?”, concluyó.

