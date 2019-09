CANDIDATO AL CONCEJO DE BOGOTÁ ¿Y QUIÉN ES USTED?

Andrés Clavijo, por el fortalecimiento de la seguridad

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Porque me he convencido que no es suficiente con el activismo en redes sociales. Quiero pasar a los hechos a través de acciones sencillas pero significativas que generen grandes cambios, mejorando así la calidad de vida de todos los bogotanos.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No, ninguna.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Concejo?

Mejorar la convivencia a través del fortalecimiento de la Seguridad. Bogotá cuenta con 5.169 parques que queremos convertir en 5.169 puntos seguros, a través de acciones sencillas que permitan la apropiación y buen uso de estos espacios.

A su criterio ¿Cuáles son los principales problemas de Bogotá y cómo solucionarlos?

¿Qué se debe hacer con la reserva Van der Hammen?

Lo primero es que haya una concertación real con la ciudadanía y los diferentes grupos de interés. Ante todo, mantener y respetar el equilibrio ambiental, y más en una ciudad como Bogotá, que debe convertirse en una capital ecosostenible.

¿Se debe construir Transmilenio por la Séptima? ¿Por qué? o ¿Qué propone?

Definitivamente no. Debemos mejorar los separadores, los andenes, y pensar en regular e implementar sistemas de micromovilidad para trayectos cortos que mejoren los tiempos de desplazamiento de las personas.

¿Es mejor construir el metro al norte o al occidente de la ciudad?

El occidente lleva años esperando soluciones de transporte. Buena parte de la industria y del movimiento comercial de Bogotá se realiza en esta zona. Es fundamental que los habitantes de estas localidades tengan como moverse de forma más eficiente.

En cuanto a vivienda ¿Es mejor expandir o densificar la ciudad?

Ambas. Lo importante es analizar técnicamente la particularidad de cada zona de la ciudad para tomar decisiones acordes a los territorios.

¿Está de acuerdo con vender la ETB?

No, la ETB es una empresa competitiva en el mercado, es patrimonio de los bogotanos. Lo que debemos hacer es fortalecerla y aprovechar sus ventajas tecnológicas para conservarla rentable.

¿Cómo mejorar la seguridad?

Aquí se centra mi propuesta. Más pie de fuerza y vigilancia: sí. Pero debemos como ciudadanos apropiarnos y usar bien el espacio público. Tenemos 5.169 parques en Bogotá que pueden convertirse en 5.169 puntos seguros que afecten positivamente su entorno.

¿Cómo enfrentar la masiva llegada de migrantes a Bogotá?

Estamos en la obligación de brindar atención humanitaria a los migrantes. Colombia hace parte de acuerdos internacionales para la protección de esta población. El Distrito, previa aprobación del Concejo, debe destinar recursos especiales y diseñar programas efectivos para este fin.

¿Qué hay que hacer con el relleno Doña Juana?

El relleno debe desaparecer y hay que estudiar otras alternativas de manejo y aprovechamiento de desechos. Mientras, hacer seguimiento a las solicitudes de la Procuraduría y educar a la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje.

¿Qué megaobra, sin contar el metro, cree que necesita la ciudad?

La Avenida Longitudinal de Occidente, haciendo todos los estudios que tengan en cuenta las condiciones ambientales.

¿Qué opina de la propuesta de regular las horas de consumo en parques?

Si la comunidad se apropia de los parques y hace buen uso de los mismos, el consumo de drogas y las actividades delictivas se alejan. Es a eso a lo que hay que apuntar y forma parte de mi propuesta.

¿Apoyaría un nuevo cobro de valorización ¿Por qué?

Aún no. Primero, lupa sobre el actual cobro y seguimiento para verificar que lo propuesto se ejecute.

