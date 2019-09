Carlos Leyva, por una Secretaría de la Familia en Bogotá

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Ante la grave crisis moral que vive la ciudad, quiero trabajar por la defensa de la vida, la educación y las familias bogotanas, construir una ciudad respetuosa de la ética, para poder disfrutar de una Bogotá sin miedo.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal?

No, nunca he tenido investigaciones disciplinarias o penales. Soy un católico con formación de cinco años para el diaconado permanente y desde niño me he esforzado por vivir acorde con las enseñanzas del Evangelio y el respeto por las leyes.

De ser electo, ¿cuál sería su principal proyecto en el Concejo?

Capacitar y apoyar a padres de familia para defender el derecho a escoger la educación para sus hijos, fundamentado en los aspectos biológicos, científicos y constitucionales.

A su criterio ¿Cuáles son los principales problemas de Bogotá y cómo solucionarlos?

¿Qué se debe hacer con la reserva Van Der Hammen?

Protegerla, pensando en que se debe realizar un plan de reforestación en ella, para que se convierta en un pulmón verde y sea un distrito medioambiental sostenible. Además, realinderarla para poder construir las vías que necesita la ciudad.

¿Se debe construir Transmilenio por la Séptima? ¿Por qué? o ¿Qué propone?

No se debe construir, se debe implementar un sistema de transporte público ligero que facilite la movilidad y sea complementario al Transmilenio.

¿Es mejor construir le metro al norte o al occidente de la ciudad?

Es mejor construirlo al occidente de la ciudad, beneficiaría a las localidades con mayor concentración de población que son Kennedy, Engativá y Suba, línea que debe pasar por la zona centro ampliada donde se desarrollan actividades institucionales, financieras y comerciales.

En cuanto a vivienda ¿es mejor expandir o densificar la ciudad?

Es mejor expandirla, integrando los servicios de salud, educación, financieros y de entretenimiento. De esta manera, descentralizamos las funciones del Estado y así logramos una mejor calidad de vida.

¿Está de acuerdo con vender la ETB?

No, es mejor reestructurarla y robustecerla para que preste un servicio eficiente a los bogotanos y sea al mismo tiempo rentable, para que nos permita financiar proyectos educativos, sociales, salud y de infraestructura para la ciudad.

¿Cómo mejorar la seguridad de la ciudad?

Propongo el aumento del pie de fuerza que permita mejorar la seguridad en la ciudad. Esto articulado al uso de tecnologías como cámaras de reconocimiento facial y el incremento de CAI móviles, que permitan una reacción más oportuna e inmediata.

¿Cómo enfrentar la masiva llegada de migrantes a Bogotá?

Fortaleciendo las medidas que viene desarrollando Migración Colombia, principalmente en el tema de seguridad, es decir, controlando cuál mano de obra es calificada y cuál no lo es. También, articular con otros departamentos la búsqueda de oportunidades laborales para ellos.

¿Qué hay que hacer con el relleno de Doña Juana?

Hay que implementar un plan de manejo que permita hacer un control al relleno frente a las complicaciones en salud que padecen los habitantes de la zona sur oriental y occidental de la ciudad. Además, disponer de otro relleno adicional.

¿Qué megaobra, sin contar el metro, cree que necesita la ciudad?

Necesita autopistas elevadas que mejoren la movilidad de la ciudad. Debido a la falta de espacio existente y al alto número de automotores en Bogotá, con estas megaobras se acortaría el tiempo de desplazamiento a su sitio de llegada.

¿Qué opina de la propuesta de regular las horas de consumo en parques?

Es absurda. Teniendo en cuenta que Colombia pasó de ser un país productor a consumidor de sustancias psicoactivas, no se debe estimular ni propiciar la drogadicción ni mucho menos exponer a los niños a este comportamiento perjudicial.

¿Apoyaría un nuevo cobro de valorización? ¿Por qué?

No. La ciudadanía no debe ser gravada con un nuevo cobro que afecte las finanzas familiares. Es suficiente con un adecuado manejo y control de los recursos públicos en bien de la ciudad.

