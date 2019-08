Clara Sandoval: de Protección Animal a campaña de Miguel Uribe

Clara Lucía Sandoval, quien estaba en la cabeza de la dirección del Instituto Distrital de Protección Animal presentó su renuncia con el fin de unirse a la campaña de Miguel Uribe, en la carrera por la Alcaldía de Bogotá.

“Creo firmemente que Miguel no va a improvisar. He visto administraciones como la de Samuel Moreno, que acabó con Bogotá, y la de Gustavo Petro, que, sin experiencia y discursos lindos, terminó de destruir la ciudad. Por eso, lo apoyaré, pues considero que hemos avanzado y no podemos darnos el lujo de retroceder”, aseguró Sandoval a El Espectador.

En redes sociales, la exfuncionaria aseguró que había cumplido su propósito en esa institución y que “tenemos una única opción de seguir avanzando y no podemos perderla”, haciendo referencia a la candidatura de Uribe, quien espera sea el próximo alcalde.

Por su parte, el instituto manifestó en un comunicado agradecimiento por la gestión de la exdirectora, quien también fue concejal de la capital, porque lo “dejó fortalecido como referente por el trabajo de los animales en Latinoamérica y consolidó los programas de atención a todos los animales y la transformación de una cultura ciudadana en favor de la protección y el bienestar animal”. Aún se desconoce quién será el próximo director de la entidad.

Sandoval estudio Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada y es especializada en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos en la Universidad Externado de Colombia. Estuvo por dos periodos seguidos en el Concejo (2008 -2015), hasta la entrada de Peñalosa a la alcaldía, a quien ayudó a estructurar el Instituto e implementó la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal.

Por otro lado, Clara Lucía Sandoval es la primera persona del gabinete del alcalde Enrique Peñalosa que renuncia a su cargo para unirse a una campaña.

* * *

