El duro cruce de trinos entre Claudia López y Petro por los planes de Gobierno

Un nuevo rifirrafe entre Gustavo Petro y Claudia López se presentó en la mañana de este lunes, por cuenta de un trino del exalcalde capitalino y ahora senador, sobre las políticas a favor de la mujer que promovería Hollman Morris.

El comentario no solo generó una respuesta negativa de la candidata sino una serie de publicaciones en la que los dos políticos reiteraron sus diferencias alrededor de temas como el metro subterráneo y el número de cupos en educación superior que Morris propone y de los que discrepa López.

Todo comenzó con un trino de Petro en el que destacó el trabajo de Kobane Kurda contra el fascismo de ISIS, que señala como feminista. En respuesta, Blanca Durán, quien fue directora del Dadep durante su administración, lo cuestiona por el apoyo a Morris, ante los cuestionamientos que este ha tenido por abuso.

Cuando quisiste votar por mi y me exigiste que no impulsara una Constituyente acepté e iba a cumplir el compromiso. Era mi palabra



Cuando acordaste conmigo impulsar el metro subterráneo y la educación pública superior aceptaste, pero no tenias intención de cumplir https://t.co/eKTUuNhh50