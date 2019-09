CANDIDATO AL CONCEJO DE BOGOTÁ ¿Y QUIÉN ES USTED?

Fernando Merchán, por el bilingüismo en la educación pública

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Al Concejo le hace falta renovación, yo puedo ser esa alternativa de cambio. Conozco las necesidades de los ciudadanos, me hice a pulso y con mucho esfuerzo. Soy emprendedor incansable, amo a Bogotá y tengo 18 años de experiencia en trabajo social.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así cuéntenos su caso.

Dos investigaciones por accidentes de tránsito. Además, tuve una acción por parte del Fondo de Vigilancia y Seguridad para acelerar un traspaso de compraventa. Actualmente no tengo ninguna investigación vigente, las otras están archivadas, no hubo nada doloso y que tenga relevancia penal.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Concejo?

El bilingüismo en la educación pública será mi prioridad. Solo 782 maestros de los 34.000 que tiene el distrito habla inglés en un nivel intermedio. Debemos hacer un acuerdo gobierno y colegios para capacitar y certificar a los docentes.

A su criterio ¿Cuáles son los principales problemas de Bogotá y cómo solucionarlos?

¿Qué se debe hacer con la reserva Van der Hammen?

El desarrollo es importante pero no podemos olvidar nuestras reservas de agua, nuestros árboles, nuestros animales, la biodiversidad. La reserva no se debe tocar, no a los proyectos inmobiliarios en ella y su protección debe ser una prioridad.

¿Se debe construir Transmilenio por la Séptima? ¿Por qué? o ¿Qué propone?

No, por su impacto urbanístico y los costos elevados. Estamos en línea con la propuesta de Claudia López de hacer el Regiotram del norte, que entra a la ciudad por la carrera Novena y llega al centro. Estaríamos usando recursos que ya existen.

¿Es mejor construir el metro al norte o al occidente de la ciudad?

Hay que mirar donde están las grandes necesidades y en este momento los grandes problemas de movilidad se encuentran en el occidente. Por esta razón, el metro de Peñalosa hay que complementarlo hacia Suba y Engativá, donde habitan más de dos y medio millones de capitalinos.

En cuanto a vivienda ¿Es mejor expandir o densificar la ciudad?

Hay que encontrar un punto medio que nos permita densificar y dinamizar ciertos sectores de la capital, pero sin atentar contra el derecho a la ciudad, que tienen los pobladores ya establecidos, por ejemplo, Chapinero, el 7 de agosto, la Esmeralda, Pablo Sexto.

¿Está de acuerdo con vender la ETB?

Me gusta el modelo actual, no estoy de acuerdo con la venta. La ETB no solo es un patrimonio que tenemos los bogotanos, sino también puede ser muy importante para el proceso de renovación tecnológica que requiere la ciudad.

¿Cómo mejorar la seguridad?

De la mano de la alcaldía de Claudia López vamos a trabajar para que existan Fiscalías 24 horas, para facilitar la denuncia y que se procese efectivamente a los delincuentes. Si el crimen no duerme las autoridades tampoco.

¿Cómo enfrentar la masiva llegada de migrantes a Bogotá?

El país tiene una deuda moral con nuestros hermanos venezolanos. Hace 20 años éramos nosotros los que migrábamos allá, no podemos simplemente cerrarles la frontera, es una cuestión humanitaria. Hay que buscar mecanismos para insertarlos en la legalidad y formalidad.

¿Qué hay que hacer con el relleno Doña Juana?

Se necesita un sistema eficiente de recolección de basuras. Hay que combatir la corrupción, crear mecanismos para que este sistema genere ingresos, además de trabajar con las poblaciones que habitan alrededor del relleno, para plantearles soluciones que mejoren sus condiciones de vida.

¿Qué megaobra, sin contar el metro, cree que necesita la ciudad?

Bogotá necesita construir un gran centro humanitario, para focalizar servicios y atención integral a un gran flujo de población vulnerable, que habita y que está llegando de manera constante a la ciudad, como personas habitantes de calle, migrantes o desplazados.

¿Qué opina de la propuesta de regular las horas de consumo en parques?

Esa no es la solución. La solución es acabar con el narcotráfico, pero sí es importante trabajar para que los consumidores respeten a las familias. Además, hay que abordar el tema de las personas adictas como un asunto de salud pública.

¿Apoyaría un nuevo cobro de valorización ¿Por qué?

En este momento no, porque creo que los bogotanos están asfixiados de impuestos, la situación laboral no es la mejor. Además, acabamos de pasar por una reforma tributaria, más las valorizaciones que ya han pagado los capitalinos.

¿Es candidato y quiere participar en esta sección? dé clic aquí

Ciudadano ¿quiere contarnos algo sobre este candidato? escríbanos

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook

Manténgase informado sobre las últimas noticias que suceden en Colombia y el Mundo, el más completo cubrimiento noticioso todos los días con el periódico El Espectador.