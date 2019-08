Entrevista con Miguel Uribe Turbay

Haber trabajado con Peñalosa “es mi gran ventaja frente a los otros”: Uribe Turbay

-Javier González Penagos / Twitter: @Currinche

Tras su paso por el Concejo y luego de su salto al Distrito, convirtiéndose en la mano derecha de Enrique Peñalosa desde la Secretaría de Gobierno, Miguel Uribe Turbay ahora quiere ser alcalde de Bogotá. Lo que ha logrado en cinco meses no es despreciable: primero recogió 400.00 firmas para respaldar su candidatura, y luego alineó a su causa a los partidos tradicionales.

Sin embargo, aún no logra superar en intención de voto a Claudia López (Alianza Verde), a quien considera no solo su principal contendora, sino una amenaza para el actual modelo de ciudad, que él ayudó a construir y del cual se siente orgulloso. Habla de lo que lo hace diferente, defiende la coalición que conformó y explica sus planes con el metro, la ETB y la reserva Van der Hammen.

¿Qué opina de sus contendores?

El camino es avanzar o retroceder, terminar lo que se comenzó o volver al pasado. Represento a los que no queremos perder tiempo y concretar los grandes proyectos. Hay candidatos que quieren llegar a destruir y a comenzar de cero. Claudia López, por ejemplo, representa a quienes malgobernaron la ciudad. Su falta de conocimiento, experiencia e incoherencia pone en riesgo el futuro de Bogotá.

¿Qué propuesta de otros candidatos incluiría en su plan de gobierno?

De Claudia solo he oído insultos y cambia con tanta facilidad de posición que no sé qué propone. De Galán celebro que haya recogido mi propuesta de sembrar un millón de árboles. A Hollman Morris aún no le escucho cosas sensatas.

Sumó maquinarias y partidos. ¿Puede jugar eso en su contra?

Mi primer aval es la firma de 400.000 ciudadanos. Soy independiente y no tengo jefes políticos. He planteado reglas claras y sin componendas, pero se necesita unión, para no repetir la historia de hace ocho años, cuando ganó la corrupción, la negligencia y la improvisación. La unión se necesita para ganar las elecciones y gobernar bien.

Galán cuestiona su independencia, por el apoyo de tres expresidentes (Gaviria, Pastrana y Uribe)...

El acuerdo es programático y representa la transformación de la ciudad. No tengo compromiso politiquero. Me extraña que Galán me cuestione cuando él también buscó el apoyo de esos partidos.

¿Qué opina de cómo el Centro Democrático descartó a Ángela Garzón por apoyarlo a usted?

Fue una decisión autónoma del partido. En un sondeo, el 70 % de la militancia dijo que debía ser el candidato. He manifestado mi respeto y admiración por Ángela y la he invitado para que hagamos equipo.

Habla de dejar la polarización, pero dice que los otros volverán al pasado y a destruir. ¿No es eso polarizante?

Una cosa es no polarizar y otra es ser tibio. El debate político exige claridad y contundencia en las ideas. No descalifico personalmente, ni agredo. Doy propuestas y he convocado a la unión.

Bogotá estrenará el estatuto de oposición. Si queda segundo, ¿aceptaría curul en el Concejo?

Nuestra prioridad es ganar y estoy convencido de que lo lograremos.

Dice que no tuvo escándalos de corrupción, pero en su secretaría cinco alcaldes locales salieron por irregularidades en contratación...

Eso muestra mi talante para tomar decisiones. Mientras Gustavo Petro no sacó a ninguno pese a las denuncias, nosotros sí y alertamos a la Fiscalía. Lucho sin consideración contra la corrupción.

Haber estado en las entrañas del gobierno Peñalosa, ¿le podría costar?

Todo lo contrario. Es mi gran ventaja competitiva frente a los otros candidatos.

¿Qué lo diferencia de Peñalosa? Porque querrá imprimir su sello...

Ser leal y coherente no implica que no se pueda estar en desacuerdo. Hay cosas que pueden ser mejores, porque cuatro años no son suficientes para terminar los grandes proyectos o arreglar los problemas históricos. De nada sirve el esfuerzo si no hay sentido de pertenencia y legitimidad. Como alcalde, voy a escuchar a los bogotanos.

¿El problema de Peñalosa solo fue de comunicación?

Hubiera implementado de forma diferente las tabletas para taxis, pues debe ser de manera concertada con el gremio. Priorizaría más cables aéreos, propongo cinco: en Codito, San Cristóbal, Rafael Uribe, Santa Fe y Usme. Apostaría además a la concertación para ciertas decisiones; por ejemplo, las intervenciones cerca de humedales.

¿Teme que, así como a Peñalosa, le paralicen obras a punta de fallos?

Quienes deben asumir el costo son los que paralizan las obras y cultivan la polarización a través de la tergiversación de la información. Hay un sector político que no solamente no hizo, sino que está empecinado en no dejar hacer.

¿Insistirá en vender la ETB?

La ETB necesita un socio estratégico y la decisión de qué porcentaje vender debe ser el resultado de estudios que determinen su capacidad y oportunidades. La ETB fue malgobernada durante muchos años y ha vuelto a dar utilidades.

¿Y Transmilenio por la Séptima?

La renovación es clave. Hoy la velocidad promedio en hora pico es cinco kilómetros por hora y es más rápido caminar. La reconstrucción implica reorganizar el tráfico, acabar los cuellos de botella y aumentar en 40.000 metros cuadrados el espacio público. La Séptima tendrá tecnologías limpias.

¿Y la segunda línea del metro?

Soy el único que garantiza que el metro sea realidad. No llegaré a improvisar, ni le cambiaré una coma. El metro debe hacerse ya. Mi prioridad será hacer la segunda línea hacia Engativá y Suba.

¿Intervendrá la Van der Hammen?

La haré realidad. En los últimos 18 años no se ha sembrado un árbol, ni se ha comprado un metro de espacio público. Yo reforestaré las más de 1.400 hectáreas, pero mi prioridad será realinderar para hacer la ALO, la salida Suba-Cota, la Boyacá y la Cali. Protegeremos el 100 % de la estructura ecológica.

El voto en blanco lo supera en las encuestas. ¿Cómo revertir eso?

Con propuestas claras, defendiendo los intereses de los bogotanos, demostrando que hay que gobernar con gerencia y transparencia. Hay que ser coherente y no cambiar de posiciones o convicciones por conveniencia. Soy el candidato que mejor conoce la ciudad, que más experiencia tiene y con un desempeño transparente probado.

¿Cómo enfrentar la inseguridad?

Esa será la tarea de todos los días en nuestro gobierno. Combatiremos el consumo de drogas en el espacio público; tendremos 3.000 nuevos policías; haremos una nueva cárcel, con más de 1.000 cupos; apoyaremos el acceso a la justicia, y fortaleceremos los programas para generar cero reincidencia. Combatiremos el crimen organizado robusteciendo la investigación; fortaleceremos el sistema de videovigilancia e implementaremos cámaras corporales para los policías, para garantizar cero corrupción. Impulsaremos los frentes de seguridad y la policía cívica.

