Las quejas por un debate a la Alcaldía de Medellín

Este jueves es el segundo debate de Telemedellín programado a inicios de semana. Por las presiones de los aspirantes que no fueron invitados en un principio, hará dos secciones para que participen en total siete candidatos.

A tan solo dos meses de la fecha con las urnas, varios aspirantes de la Alcaldía de Medellín advirtieron de un comportamiento “poco democrático y transparente” de un canal público que citó a debate político a tan solo cuatro de los 15 candidatos que se presentaron a la contienda electoral de la capital antioqueña.

Según ellos, la metodología de selección se basó en la última encuesta de Guarumo, en la que los primeros cuatro nombres que rankeaban en la medición fueron los invitados. En ese sentido, Alfredo Ramos, de Centro Democrático; Jesús Aníbal Echeverri, de la U; Santiago Gómez; movimiento Seguimos contando con vos; y Daniel Quintero, movimiento Independientes.

“Nos enteramos por gente cercana que había un debate, que solo cuatro candidatos estaban invitados según una encuesta y que había una silla vacía (Ramos, quien declinó la invitación), le preguntamos a Telemedellín y no nos dieron respuesta de si había o no debate. También mandamos correo preguntando de qué se trata el espacio, cuál fue la metodología y quién lo definió”, explicó Juan David Valderrama, de Todos Juntos, el primero en manifestarse sobre el asunto.

A esto le sumó que esa selección privilegia por doble partida a Santiago Gómez, candidato que se ha promocionado como “el de Fico (Federico Gutiérrez”, actual alcalde de la ciudad. Esa impresión la comparte Beatriz Rave, de la Alianza Verde, quien asegura que el mandatario local tiene a su cuesta toda institucionalidad de la que se incluye el mismo canal.

A las voces de rechazo del hecho, que apenas se promocionó una sola vez ayer en Twitter, se unió el candidato del Polo Democrático, Víctor Correa: “Está muy pronto para que hagan ese tipo de filtro y debe de haber un criterio distinto a una encuesta de la de Garumo. Yo soy un candidato de partido que apenas pude hacer campaña desde 27 de julio y el hecho de que el Polo no tenga mucha acogida en Medellín, no quiere decir que no tenga derecho a dar a conocer sus propuestas. ¿Quién puede tener acceso a la difusión de sus ideas? ¿El que tenga una billetera más robusta y pueda desplegar una campaña electoral y pueda imponerse en las encuestas?”, cuestiona el exrepresentante a la Cámara.

Por ejemplo, sobre los temas de debates, Valderrama apuntó que Teleantioquia reunió a los 15 aspirantes para explicarles cómo sería la selección de los participantes al encuentro que convocarían para que se discutieran las propuestas. “Somos 15, entiendo que somos muchos, a mí no me importa el número que inviten, sino que las reglas de juego establecidas sean claras y transparentes”, insistió el exdirector del Inder.

Él anunció que haría la denuncia ante Procuraduría “por posible intervención en política del canal público en cabeza de su gerente: Cristian Cartagena”. A la Par, Juan Carlos Vélez, de Medellín Avanza, confirmó a El Espectador que también estaba recogiendo los documentos para interponer la queja al Ministerio Público y la Misión de Observación Electoral (MOE).

Sin embargo, según como contó “el tema quedó resuelto, porque hicimos varias presiones que llevaron a que el canal entendiera que es un espacio público y debía darle igual de oportunidades a todos los candidatos”, dijo Vélez.

Este jueves, día en que se programó el debate, Telemedellín confirmó de un segundo bloque con otros cuatros candidatos y un espacio más para la próxima semana para hablar con el resto de los aspirantes, además de que la encuesta de la que se basaron no es Garumo, sino Datexto, que también reportó los mismos cuatro nombres liderando la medición. “Hemos hablado con el director de contenidos políticos del canal, Óscar Morales, quien nos invitó a un segundo debate el próximo jueves”, ratificó Rave.

Así mismo, explicó que desde su candidatura pide tres cosas: reglas claras, selección de los candidatos para la asistencia a debates a través de sorteo y “garantizar la participación femenina en cada uno de los espacios, considerando que somos dos mujeres en esta contienda”.

Aunque las asperezas quedaron limadas, Correa insiste que “lo de primeros y segundos es muy excluyente y perjudicial para el debate democrático. Eso no corresponde con la realidad del debate político, aquí hay pluralidad”.