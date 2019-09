"No vamos a hipotecar la ciudad ante ningún clan": Mello Castro

¿Por qué cree que los vallenatos lo deben elegir alcalde de Valledupar?

Nosotros representamos la política seria, decente. Nosotros queremos brindarle a la comunidad, a la ciudadanía, una ciudad más segura. Lo que estamos notando es una ciudad azotada por la delincuencia, en la que hay un caos total. Y me siento preparado para enfrentar este reto porque he hecho un proceso político como concejal, como diputado, entonces lo que queremos es generar esa confianza del electorado que se ha venido perdiendo. Lo que notamos es que la ciudad tiene los peores índice de desempleo de su historia, con una tasa del 16.2%. Somos la segunda ciudad con mayor desempleo en el país. Es una grave crisis la que está atravesando. Viene en crecimiento los hurtos, los asesinatos, nos damos cuenta la falta de inversión social. Por leso proponemos una ciudad más segura, más competitiva, con mayores oportunidades y con ese compromiso social que tanto necesitamos.

¿Pero cómo enfrentarse a candidatos que tiene de su lado a la administración local, a la administración departamental, la maquinaria de los partidos?

No podemos tener miedo a esa maquinaria política. Es más, nuestra ventaja es que no hacemos parte de esa maquinaria municipal que lo ha hecho mal y que hoy la gente se cansó de ese continuismo, porque gobernó de espaldas a las realidades, a los problemas estructurales de la ciudad. No los solucionó y es por eso que a nosotros nos conviene no hacer parte de esa estructura política, sino más bien dedicarnos al voto primario, al voto de las bases, para seducirlo generando confianza. Valledupar merece otra alternativa. Una hoja de vida distinta, un joven que no está contaminado, que viene dispuesto a hacerlo bien, que no va a hipotecar la alcaldía, que no va a ser títere de ninguna clase política. El pueblo es superior a su dirigente.

¿Eso quiere decir que, si gana, no le va a rendir cuentas a la casa Gnecco?

Al pueblo es al que le voy a rendir cuentas

¿Cuál es su relación con Cielo Gnecco y con el exgobernador Luis Alberto Monsalvo?

Con Luis Alberto tengo una relación de partido. Siempre hemos militado en el partido de la U. Nosotros hemos hecho política juntos y el Mello Castro tiene relación no solo con el clan Gnecco sino también con los Araújo, con los Martínez, con los Mattos, con todos los grupos políticos que hay en la ciudad, pero también tenemos la claridad de que no vamos a hipotecar la ciudad ante ningún clan. Queremos llegar a ponernos al servicio de la comunidad, hacer la cosa bien, y hacer una política sana y decente.

¿Pero cómo puede ser uno independiente sí al mismo tiempo tiene una relación con esas casas políticas que han gobernado tantos años Valledupar?

Una cosa es una relación política y otra cosa es llegar hipotecado. Es que el Mello Castro no le debe sus credenciales a ningún grupo político. Vengo trabajando con la base popular. Vengo de una familia que le ha servido a la ciudad. El Mello Castro no pone a consideración su nombre de la noche a la mañana. Somos también una familia de servicio, que ha construido ciudad por más de cuarenta años, y siempre hemos hecho política de una manera sana y distinta, nosotros no somos imposición de una casa política ni de un clan. Somos el producto del descontento, de una comunidad que quiere cambios.

¿Cuánta plata se ha gastado hasta este momento en la campaña y cuánto estima gastarse?

Nosotros no tenemos una campaña boyante. Tenemos una campaña de austeridad. Los gastos no han sido en publicidad, más bien han sido en comunicaciones para llevar este mensaje. Nos gastaremos hasta que se nos acaben los aportes de los amigos y hasta donde la ley nos lo permite. Nosotros no tenemos cómo competir con los recursos de esas maquinarias que están enlodadas de corrupción. Y es que el 80% de la contratación del municipio está en manos de un solo contratistas.

¿Quién es ese contratista?

Averiguarlo Vargas, como decimos acá.

¿En dónde se ubica en el espectro político?

Yo me considero una persona de centro, pero sobre todo de las bases. Me considero de la política decente, de la política transparente que hace rato no está en Valledupar. Yo represento el legado de un hombre que hizo historia en la ciudad, que fue Pepe Castro. Un hombre que dejó obra social y que fue de la comunidad. Mi abuelo nos enseñó que no había estratos sociales. Fue un hombre de las bases populares, que siempre se sentó en la misma mesa con el más encopetado como con la gente más humilde.

¿Se define como un defensor o un crítico del Acuerdo de Paz?

Me declaro un defensor en todo lo acordado, incluso en la mala negociación que pudo haber existió en el proceso. Creo que ya debemos avanzar en ese proceso de paz, ya lo que construyó el presidente Santos hay que dejarlo hecho, hay que avanzar como país. Tratar de cambiar el Acuerdo es llover sobre sobre lo mojado. Más bien hay que mirar el nuevo horizonte. Cómo construir más democracia, acabar con la pobreza extrema, apuntarle al desarrollo del país.

¿Se considera santista o uribista?

Estoy en el centro de los dos, pero tirando un poquito más hacia Uribe.

¿Está a favor o en contra de la adopción por parte de las parejas del mismo sexo?

Respetamos la pareja del mismo sexo, pero no estamos de acuerdo con la adopción.

¿A favor o en contra de la eutanasia?

Ese es un tema legal y moral, estoy más bien en contra

¿A favor o en contra de la fiesta brava?

En contra del maltrato a los animales.

¿Fracking o conservación?

Vamos en contra del fracking. Hay que preservar el medio ambiente, el agua más que todo.

¿Cómo enfrentar la crisis venezolana que ha producido esa migración masiva?

Tenemos que tener el apoyo del Gobierno nacional, porque esta es una crisis que golpeó no solamente al departamento, sino a todo el país. Necesitamos que el Gobierno nacional defina una política para ayudar a nuestros hermanos venezolanos, porque a la larga son nuestros hermanos, pero hoy no tenemos tampoco las facilidades para brindarle salud, educación. Necesitamos una política pública desde el Gobierno nacional para darle solución a esta grave crisis que atraviesa el municipio, el departamento y el país.

Defina a las siguientes personalidades, ¿El expresidente Álvaro Uribe?

Un guerrero de la política, un luchador.

¿El expresidente Juan Manuel Santos?

El hombre de la paz.

¿El senador Gustavo Petro?

Un revolucionario.

¿El exgobernador Sergio Fajardo?

Un profesor

¿El senador Antanas Mockus?

Curioso para hacer la política.