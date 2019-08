Senador Arturo Char rajó sobre la descentralización tras defender la Ley de Regiones

El congresista que acompañaba a la candidata de Cambio Radical a la Gobernación del Atlántico, Elsa Noguera, le pidió que se concentrara en las poblaciones del departamento y no en la "vaina de que quieren ser presidenciables".

El pasado domingo, el senador de Cambio Radical, Arturo Char, hizo unas declaraciones en medio del calor de la campaña electoral de la ficha de la casa Char para la Gobernación del Atlántico, Elsa Noguera, sobre el concepto de “región Caribe”, haciendo referencia más allá de la etiqueta geográfica de esa zona del país.

“Elsa Noguera tiene los pantalones bien puestos, ahí donde ustedes la ven chiquitica, ella no va a estar en Bogotá con la marihuana esa de la región Caribe, yo no sé qué vaina, y dale con la región Caribe, y la región Caribe. Elsa no le puedes dedicar un minuto a esa vaina. Hay que dedicarte aquí, a los municipios del departamento del Atlántico”, fueron las palabras textuales del senador Char que apenas están haciendo eco en las redes sociales y medios de comunicación.

Su intervención de lejos hace una crítica implícita a una de las empresas del actual gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, de promover la ley de regiones, para la descentralización del país que históricamente ha tenido a Bogotá como su foco. Igual de voces académicas, como la de Adolfo Meisel, que habla de la “región Caribe” como un concepto.

“Esos manes siempre tienen una vaina de que quieren ser presidenciables, y vaina de esas”, hizo un guiño más directo a Verano, acompañado de gestos exagerados que matizaban sus palabras.

Según La Silla Caribe, “los Char han sido socios de la administración de Verano y, como lo hemos contado, controlan varias secretarías en la Gobernación”. Le suman, además, la defensa que ha hecho el mismo senador de la descentralización.

La Ley de Regiones fue aprobada por el Congreso en diciembre del año pasado y hasta junio de este año el presidente Iván Duque la sancionó. Entre otras cosas, esta herramienta permite “fortalecer la Región Administrativa de Planificación (RAP) y establecer las condiciones y el procedimiento para su conversión en Región de Entidad Territorial (REP), así como regular su funcionamiento y la relación entre esta y otras entidades territoriales”. Es decir, a través de dichas figuras,las gobernaciones podrán asociarse para diseñar proyectos en beneficios de las regiones.

Sobre la polémica desatada por el hermano del actual alcalde Barranquilla, Alejandro Char, de quien se rumora aspira presentarse como candidato para las elecciones presidenciales de 2022, el gobernador Verano manifestó que son palabras producto del calor de la contienda electoral. “Vamos a esperar que los temas fluyan y después las aguas volverán a su rumbo", dijo a Blu Radio.

Bajo el mismo calor de las campañas, Nicolás Petro, hijo del senador Gustavo Petro y candidato a la Gobernación del Atlántico, aprovechó la coyuntura para criticar a la estructura política de su contrincante electoral: "Para Arturo Char hablar de la Región Caribe es perder el tiempo. Los avances hacia el fortalecimiento de la descentralización es un pilar fundamental para el desarrollo. Ellos sólo velan por el desarrollo del norte de Barranquilla", escribió en su cuenta de Twitter.