Uribismo denuncia daños en publicidad desplegada en Arauca

El candidato del Centro Democrático a la Gobernación de Arauca, Luis Emilio Tovar, denunció desde ayer daños en las vallas de publicidad que tiene desplegadas a lo largo del departamento. “Hombres sin identificar nos quemaron una valla en la vía Saravena-Fortul. Rechazamos estos actos vandálicos que van en contra de la democracia”, escribió en su cuenta de Twitter.

Tanto el candidato a la Gobernación como el partido repudiaron este hecho, así como las amenazas que han recibido los aspirantes a las Alcaldías de Arauca. “Rechazo contundente y enérgicamente estas intimidaciones, pero esta es una realidad que tenemos y que obligatoriamente debemos de cambiar en nuestro departamento”, dijo Tovar.

El uribismo señala al Eln y disidencias de las Farc como los responsables de estas intimidaciones. “La guerrilla intimida las 24 horas a los candidatos del Centro Democrático en el departamento de Arauca. Por primera vez en la historia tenemos candidatos a las alcaldías de todos los municipios, que son siete en total”, le dijo una fuente de la colectividad a RCN Radio.

Igualmente, Tovar dijo al mismo medio que: "Las guerrillas quieren seguir imponiendo el miedo a través de este tipo de acciones, pero la población está cansada y hay un repudio generalizado contra los grupos armados ilegales. Pueden quemarnos las vallas y la publicidad, pero no nos van a callar”.

Desde ya, el partido impuso las denuncias correspondientes a los entes de control electoral, así como a la Fuerza Pública que ha venido haciendo un acompañamiento especial a los candidatos con más riesgo.

“Este hecho nos anima más, nos ayuda a seguir adelante, somos el partido de la institución, estamos en pie porque creemos que no es la forma, no es cercenando el derecho a que las personas sepan la posición y la ideología de un candidato. No es la forma de hacer política”, concluye Tovar.