Andrea Valdiri se casó: detalles de la boda con el influencer Felipe Saruma

Ambos se llevan 8 años. Prometieron llevar un matrimonio bajo condiciones de amor y respeto. Foto: Archivo Particular

Es un hecho. Los influenciadores Andrea Valdiri y Felipe Saruma se casaron. En una gran celebración, en el hotel El Prado de Barranquilla. Ambos se dieron el “sí” y consumaron uno de los eventos más esperados por sus seguidores.

Lea: Andrea Valdiri: su edad, cuánto mide, con quién se casa y otros datos de la modelo

En sus redes sociales mostraron detalles de la boda, como una presentación con fuegos artificiales en la capital del Atlántico. Asimismo, la presentación de artistas como Karen Lizarazo y Mr. Black, quienes animaron a las decenas de asistentes a la ceremonia.

“Cada persona que está aquí sentada, que está al frente de mí, son las personas que deben estar. Las personas que tienen un voto con Dios. Quien no cree en Dios no debe estar en esta reunión. Todo esto e posible gracias a él y ustedes”, dijo Valdiri, tomada de la mano de su esposo, el influencer de 23 años, Felipe Saruma.

Lea también: ¿Quién es Felipe Saruma, el novio de Andrea Valdiri?

Palabras de Andrea #Valdiri luego de casarse con Felipe #Saruma 🥰 pic.twitter.com/0T4Z9iYrwA — El Barba Roja ⚽️ (@PedroJoseFCB) April 17, 2022

El gran salón, adornado por flores blancas, candelabros y una tarima de espectáculos, contó con la presencia de otras influenciadoras como Daneydi Barrera, conocida como “Epa Colombia”. Asimismo, asistió la Jesu, quien llevó un vestido blanco.

Son tan hermosooooos 😍



Felicidades a Andrea Valdiri y Felipe Saruma 🥺

📷 Ig: Andreavaldirisos pic.twitter.com/8GrAk4EexL — Jeniffer Alejandra (@JenifferTabare5) April 17, 2022

“Este amor es muy lindo. Yo venía de una situación muy dura que era mi embarazo. Cuando uno tiene hijos, uno quiere lo mejor para ellos. Este hombre me motivó. Todas las mujeres embarazadas pasamos por momentos horrorosos. Él estuvo ahí conmigo. Él le brindó amor a mis hijas, le brindó amor a mi familia. Y me dio lo que ningún otro me ha dado: amor”, dijo Valdiri.

La fiesta se acompañó con aguardiente y las estaciones de comida se caracterizaron por la inclusión de comida típica de la costa caribe. Langostinos, langosta y otro tipo de pescados se sirvieron, pero fueron los meseros los que se llevaron una de las mayores sorpresas, ya que les regaló televisores, celulares y tablets, mientras que sus invitados se llevaron una moneda de oro de 18 quilates con la fecha de la boda y el rostro de los novios grabado.

Los extravagantes regalos que entregaron Felipe Saruma y Andrea Valdiri a los meseros e invitados en su boda 😱😍💵 pic.twitter.com/6l9J3Ke1qi — Colombia me gusta (@colombiamegusta) April 17, 2022

Andrea Valdiri, de 31 años, nació en Barranquilla. En su Instagram tiene 7,9 millones de seguidores y es reconocida por participar en videos musicales. Es madre de dos niñas: Isabella y Adhara, quienes en los últimos meses han recibido la compañía de Felipe Saruma. Ambas se han inclinado por la música.

Felipe Saruma, por su parte, tiene 3,4 millones de seguidores en su Instagram. Su nombre verdadero es Andrés Felipe Camargo y es oriundo de Bucaramanga. Es influencer desde 2013 y es reconocido por sus videos de humor en redes sociales.