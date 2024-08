Así cerrará agosto, según su signo zodiacal Foto: Getty Images/iStockphoto - Evheniia Vasylenko

Aries

Cuando decidiste tomar la iniciativa, las cosas empezaron a fluir de mejor forma. Recuerda que este mes te enseñó que la verdad debe ir por delante, y que no debes confiar demasiado en aquellos que solo te provocan sensaciones de ira o rencor. Sabemos que no eres fácil de llevar, pero estuvo bien la decisión de no dejarse llevar por la impulsividad.

Tauro

Eres el centro del zodiaco y agosto te ayudó a verlo con más claridad. Fuiste leal a tus principios y actuaste desde la razón para tramitar tus emociones. Debes seguir trabajando en tu paciencia y en no desesperarte por cosas que no puedes controlar. Ya sabes que no siempre debes estar en lucha con los que te aman.

Géminis

Agosto te recibió fuerte, sin mucha armonía para abrazarte, pero todo tiene una razón. Volviste a jugar en la vida al doble personaje y por eso se activaron todos tus miedos. De verdad, si no quieres adquirir compromisos, es mejor que septiembre se vista de sinceridad y apeles a trabajar en tu estabilidad emocional para no caer en provocaciones.

Cáncer

Tanta sensibilidad va a terminar por dejarte muy mal parado. Ya viste que agosto te golpeo con lecciones que te están retaron todo el tiempo a asumir tus decisiones con responsabilidad. Eres un signo empático, así que para este próximo mes deberías enfocarte más en ti y en lo que esperas después de un mes dramático y lleno de lágrimas.

Leo

El ego te llevó este mes al límite. Qué fuerte todo lo que se dio alrededor de tu vida familiar. Este mes que entra será una nueva oportunidad para remediar y sanar heridas del pasado, y eso solo podrás lograrlo con la luz que acompaña a tu signo zodiacal. A agosto hay que despedirlo desde el amor, no desde la rabia que sientes por haberte quitado personas que no te merecían.

Virgo

Tanto análisis y orden solo está produciendo caos en el ambiente. Se te están escapando las decisiones por creer que tienes una “vida emocional” perfecta. Parece que no aprendiste nada de julio, lo que hiciste fue duplicar tus errores en agosto. Una mala combinación para que los demás entiendan quién eres realmente. Si sigues pensando tanto, los últimos meses del año no te tratarán nada bien.

Libra

Las dudas de agosto te agobiaron a la máxima potencia. Tienes que aprender a confiar más en ti, es cierto que a veces la vida te reta de maneras intensas, pero este mes debe quedar como experiencia que fusionar tus decisiones con sentimientos temporales no es lo más acertado. No pierdas los estribos en este nuevo mes, tu verdadera misión es reflexionar.

Escorpio

Cuánta intensidad querido escorpio. Este fue el mes de las decepciones y las rupturas con amistades que creías sinceras. Estás dándolo todo en el plano laboral, y aunque todavía no hayas recibido una recompensa, es muy probable que septiembre te reciba con mucha luz, además te la mereces. La recomendación es que trabajes el mes que entra en manejar de una manera más adecuada tu mal carácter.

Sagitario

La buena suerte te acompañó todo agosto. Júpiter te ayudó a salir de esos eventos donde te sentiste mal y atrapado. Así que dale la bienvenida a un nuevo mes en donde lo más razonable será hablar desde la verdad, seguro que eso va a hacer que tu vida se expanda armónicamente hacia otros planos. No te enojes tanto con tu familia, a veces ser tan duro solo crea distancias que no son sanas.

Capricornio

Hace varios meses que tienes en la cabeza una idea que no te deja en paz. Es hora de soltarla, agosto ya demostró que lo que debes hacer es dejar de ser tan testarudo y reconocer tus errores. Estás desbordado emocionalmente, tienes que calmarte, porque eso no te permitirá llegar al nivel de plenitud que estás buscando desde marzo. Basta de darle tan duro a la gente y mejor aprende de otras experiencias.

Acuario

Estás concentrado en 20 caminos a la vez y por eso este mes no fuiste capaz de lograr ninguno de tus objetivos. Sabemos que te gusta la libertad, pero a veces hay que ponerle límites y aterrizar en la realidad. No quieres que los demás te juzguen y actuaste todo el mes con una rebeldía que sacó a todos de sus casillas. Analiza qué quieres para septiembre porque el camino que estás recorriendo solo va a traer malestares emocionales.

Piscis

En agosto la creatividad estalló con todo su poder, qué gran fortuna. Siéntete agradecido estos últimos días por todo lo que lograste, por crear y por fin soltar esas “películas” que te armas solo para sabotearte. Vivir en las nubes este mes te permitió descubrir una parte de ti que estaba en pausa. La empatía te enseñó y septiembre vendrá cargada de una buena dosis de amor propio. ¡Felicidades!

Lea más del mundo del Entretenimiento 📀🎞️🎤.