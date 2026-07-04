“Si pierdo la voz, me caigo”: Bako de The Mills y el peso de cumplir 20 años en la música

Álvaro Charry, más conocido como Bako, vocalista y compositor de la banda colombiana The Mills, pasó por Claro Oscuro y habló de los 20 años de una banda que nació por casualidad en una sala de apartamento, sobre la ansiedad silenciosa que acompaña toda carrera artística, sobre lo que significó perder la voz en 2013, y sobre cómo, el agradecimiento terminó de construir al personaje que hoy lo reconoce en la industria musical.