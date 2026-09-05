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05 de septiembre de 2026 - 07:03 p. m.

Bárbara Perea: “En Colombia el racismo es oculto”

En su paso por Claro Oscuro, la actriz colombiana Bárbara Perea habla de racismo, de los silencios que lo mantienen oculto y de por qué en Colombia todavía cuesta nombrarlo, especialmente en una industria del entretenimiento donde, según cuenta, es un tema que muchas veces se ha evitado y editado. “Nos han dicho que es mejor mostrar lo más positivo, porque el actor debe mostrar felicidad”.

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