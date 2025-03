Cashless Estéreo Picnic 2025: ¿Cómo recargar la manilla?

Aprenda como recargar su manilla cashless para el Festival Estéreo Picnic 2025 y que hacer si le queda saldo después del evento. Foto: IDT

La edición del 2025 del Festival Estéreo Picnic está a punto de comenzar. Desde el jueves y hasta el próximo domingo, el Simón Bolívar será, por segundo año consecutivo, la sede del festival musical.

Para los asistentes se implementará nuevamente el sistema cashless, una tecnología que facilita las transacciones dentro del evento mediante una manilla electrónica. Esta manilla será el único método de pago autorizado para adquirir productos y servicios durante el festival, ofreciendo mayor seguridad y comodidad a los asistentes. A continuación le contamos detalles acerca de esta manilla que necesita conocer si va a asistir al festival.

¿Qué es el sistema cashless del Estéreo Picnic?

Según la página oficial del Estéreo Picnic, el sistema cashless es un mecanismo de pago electrónico, el cual utiliza una manilla con chip recargable. Esta manilla permite que los asistentes puedan realizar compras dentro del festival, agilizando las transacciones y reduciendo riesgos asociados al manejo de dinero en efectivo.

¿Cómo tener la manilla cashless para el Fep?

Si es asistente de:

Combo de 3 y 4 días general, VIP y Confort.

Combo de 2 días, Confort y VIP.

Día individual, VIP y Confort.

La manilla que tenga de ingreso al festival funcionará también como su manilla cashless.

O si es asistente de:

Día individual general

Combo de dos días general

Lo que debe hacer es, al llegar al evento, acercarse a un punto Cashless que es nombrado como zonas pickup dentro del recinto para poder reclamar su manilla sin costos adicional, ingresando por la Avenida Esperanza #42-41 de:

Miércoles a sábado en los horarios de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

¿Cómo recargo mi manilla cashless?

Para poder recargar su manilla existía la opción de hacerlo por precarga, pero la vigencia para hacerlo era hasta el 25 de marzo. Aun así, puede hacerlo dentro del festival donde encontrará múltiples Puntos Cashless donde podrá recargar su manilla con tarjeta de crédito, débito o efectivo. Puede verificar el saldo de su manilla en los puntos de recarga, barras de licor, restaurantes y puestos de merchandising dentro del festival. Aunque puede recargar las veces que quiera, se sugiere realizar una recarga considerable para poder disfrutar del festival sin interrupciones.

¿Qué pasa si me queda saldo en la manilla?

Si al finalizar el festival le queda saldo en la manilla, puede solicitar la devolución desde el 14 de abril hasta el 5 de mayo de 2025 a través de la página del Fep, Tenga en cuenta que este proceso tiene un costo de $8,000 COP IVA incluido.

Es fundamental que guarde o le tome una foto al código de 14 dígitos ubicado al respaldo de su manilla, ya que será indispensable para cualquier trámite relacionado con el saldo. También tenga en cuenta que la manilla es irremplazable. Si la pierde y no tiene el número, no podrá recuperar el saldo que tenga en ese momento y no podrá hacer compras dentro del evento.

Si necesita ayuda o soporte, se puede acercar al punto de soluciones Cashless dentro del festival.