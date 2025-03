Charly García: actualizaron su biografía y el autor explica qué revela ahora

El cantante argentino Charly García durante su presentación en el cierre del festival de música Rock al Parque, el 2 de julio de 2012, en Bogotá. Carlos Alberto García Moreno, más conocido como Charly García, es considerado una de las figuras más importantes de la música latinoamericana.​ Nació el 23 de octubre de 1951 y tiene 73 años de edad. Foto: EFE - Juan Manuel Barrero Bueno

No digas nada: una vida de Charly García se publicó por primera vez en octubre de 1997. Se convirtió en un best seller fulminante para alegría del autor y del biografiado, que declaró públicamente sentirse representado. Los fanáticos del músico lo leyeron varias veces, lo disfrutaron enormemente y anduvieron “con el libro bajo el brazo por la vida”, cosa que García, con sorpresa, me comentó en su momento.

Luego de la quinta edición, se procedió a la sexta, de bolsillo, que actualizaba los hechos a 2007, diez años después de la...