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11 de julio de 2026 - 07:04 p. m.

Chichila Navia: “No quiero que sean mis heridas las que dominen mis decisiones”

La actriz colombiana publicó hace poco “Suficiente”, libro en el que dice que “salió del clóset” para contar cómo ha sido su proceso para sanar todo lo que ocasionó un trastorno alimentario.

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Joseph Casañas Angulo

Joseph Casañas Angulo

Andrés Osorio Guillott

Andrés Osorio Guillott

Unidad de Video

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