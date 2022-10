“Abracadabra 2”: algunos detalles sobre el regreso de las tres brujas a Disney

Anne Fletcher, directora de la película, asegura que la química entre las tres actrices explota como nunca en cada momento musical, y que la magia que se hace presente en esas secuencias es, incluso, la metáfora perfecta de su dinámica como equipo a lo largo de toda la historia. Foto: Cortesía

Los fans pedían su regreso a gritos y Disney+ los escuchó: Winifred, Sarah y Mary, el trío de brujas más querido de los años ‘90, está de regreso en Abracadabra 2, la nueva comedia original del servicio de streaming que continúa la historia del clásico film de Halloween de Disney Abracadabra. En la nueva película ya disponible, las actrices Bette Midler (El club de las divorciadas, Eternamente amigas), Sarah Jessica Parker (Sexo en la ciudad, Divorce) y Kathy Najimy (Cambio de hábito, Younger) interpretan nuevamente a las queridas hermanas Sanderson Winifred, Sarah y Mary, que están de vuelta en la ciudad de Salem.

Abracadabra 2 sigue a Becca (Whitney Peak), una estudiante de secundaria que celebra su cumpleaños número 16 prendiendo una vela especial en los Bosques Prohibidos de Salem junto a su mejor amiga Izzy (Belissa Escobedo). Esa vela era la de la llama negra que resucita a las hermanas Sanderson del siglo XVII, el grupo de brujas más poderoso de su época que antes de ser ejecutadas por practicar brujería, juraron vengarse de la ciudad de Salem. Pasaron 29 años desde la última vez que alguien había prendido la vela de la llama negra, por eso el trío de brujas está ansioso por regresar y buscar venganza. Ahora, Becca, Izzy y su distanciada amiga Cassie (Lilia Buckingham) deberán evitar que las voraces brujas se vuelvan locas y desaten el caos en Salem.

LA MAGIA INTACTA DE UN TRÍO ICÓNICO

Los personajes deliciosamente malvados de Winifred, Sarah y Mary cautivaron al público con el estreno de Abracadabra en 1993, y desde entonces la película se ha convertido en una de las favoritas de fans de todas las edades. El film ha devenido en clásico por múltiples motivos, pero no hay duda de que el trío de actrices que interpreta a las brujas tiene mucho que ver con su popularidad.

En los 29 años transcurridos entre el primer film y la nueva historia, las actrices han expandido sus recorridos artísticos y consolidado sus lugares como figuras destacadas del cine, teatro y televisión. Con el estreno de Abracadabra 2 han retomado sus icónicos roles, por eso a Lynn Harris, productora de la película, no le sorprende que la magia de Midler, Parker y Najimy permanezca intacta.

Respecto de la reconocida actriz Midler, dice: “Bette está profundamente comprometida con Winifred Sanderson, así como con los fans de Winnie. Tiene un profundo entendimiento de qué haría o no haría Winifred y un verdadero respeto por el amor de sus fans hacia el personaje. Cada matiz de su actuación se centra en darles lo que esperan de Winifred, y luego darles un poquito más”.

En el caso de Parker, quien da vida a Sarah, Harris destaca el talento especial de la actriz para la comedia, y asegura que en el nuevo film las audiencias disfrutarán de exquisitas escenas en las que se luce como comediante, tanto verbal como físicamente. La productora señala, a su vez, el componente de diversión que aporta la actriz Najimy al proyecto, así como su gran compromiso con la nueva historia y el personaje de Mary.

Para Peak, tener la oportunidad de trabajar junto a este trío legendario de actrices fue extraordinario. Recuerda la joven actriz: “Cuando Bette, Sarah y Kathy llegaron por primera vez al set, fui muy cuidadosa. No quería anteponerme a nadie ni interrumpir su proceso, pero rápidamente todos nos acercamos. Encontramos formas de pasar el tiempo entre tomas, bailando o simplemente haciendo canciones a partir de cualquier cosa. Todos son seres humanos muy amables, y fue una experiencia muy divertida”.

LAS BRUJAS COBRAN NUEVA VIDA

El regreso a Salem de Winifred, Sarah y Mary está acompañado de nuevos looks para los personajes. Si bien los realizadores de la película buscaban que las hermanas Sanderson se parecieran a las versiones presentadas en 1993, no querían que fueran réplicas. “Queríamos refrescar sus looks. Además, las brujas se desintegraron al final de la primera película, por lo que de todos modos necesitarían nuevos trajes”, señala el diseñador de vestuario Salvador Pérez.

En el film, las brujas utilizan dos trajes cada una, y se crearon entre seis y ocho versiones diferentes de cada uno para las escenas de vuelo y acrobacias. En el caso de Winifred, se “elevó” el look original con un bordado de hilos metálicos y cristales en el abrigo, al tiempo que se incorporaron símbolos de la mitología wicca en el vestido. Además de las tres lunas que simbolizan a las tres hermanas, el traje cuenta con un ojo que hace referencia al Libro de los Hechizos y cuervos en las brasas que representan a las brujas. Y, por supuesto, el look se completa con las botas en punta que son el sello de Winifred.

El corsé de Sarah presenta un motivo floral y espinoso bordado a mano e incluye pequeñas arañas. Ese elemento está presente, a su vez, en las mangas de su traje, creadas con telas de araña tejidas individualmente. La falda, en tanto, está hecha de encaje Chantilly, capas de gasa teñida y organza.

En el caso de Mary, se creó un traje más liviano que el de la primera película, a base de franela escocesa con cristales incrustados. “Los anillos originales en su corsé eran simplemente decorativos, pero yo quería que tuvieran un significado, así que los hicimos de latón martillado y les tallamos las palabras wicca para tierra, fuego, viento y agua”, describe Pérez.

¿El toque final? Las capas de las tres brujas, que están destinadas a ondear en el viento, están hechas de seda habotai, y cada una utiliza 24 metros de tela, cubierta por diminutos cristales de Swarovski.

QUE COMIENCE EL SHOW

En Abracadabra 2, las brujas Sanderson brillan más que nunca cuando se enciende la música. El film presenta dos números musicales a cargo de Winifred, Sarah y Mary, revelando el talento sinigual de este trío de actrices reconocidas por sus trabajos escénicos. “Cobran vida de las maneras más extraordinarias en esos momentos, y eso para mí fue lo más divertido”, sostiene Lynn Harris. Las dos canciones interpretadas por las tres brujas están producidas por Ryan Tedder, Andrew DeRoberts y Marc Shaiman, amigo y colaborador de Bette Midler.

Anne Fletcher, directora de la película, asegura que la química entre las tres actrices explota como nunca en cada momento musical, y que la magia que se hace presente en esas secuencias es, incluso, la metáfora perfecta de su dinámica como equipo a lo largo de toda la historia. Señala la realizadora: “Es casi como si existiese una música angelical entre las tres y cómo trabajan entre ellas y se apoyan mutuamente en cada momento. Los músicos de jazz tienen que escuchar lo que el otro músico está haciendo para tomar la iniciativa e improvisar, y eso es, de hecho, lo que pasa con ellas. Las tres son necesarias juntas para tocar esa hermosa música”.

Este Halloween la audiencia podrá disfrutar de Abracadabra 2 que ya se encuentra disponible exclusivamente en Disney+.