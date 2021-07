Acción y comedia entre las novedades que trae Disney+ para agosto

Black Widow

A partir del 25 de agosto estará disponible para todos los suscriptores

Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, se enfrenta a lo más oscuro de sus cuentas pendientes, cuando surge una peligrosa conspiración que tiene lazos con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para derribarla, Natasha debe lidiar con su historia como espía y con las relaciones rotas que dejó a su paso mucho antes de convertirse en parte de los Vengadores. Scarlett Johansson vuelve como Natasha/Black Widow, Florence Pugh interpreta a Yelena, David Harbour interpreta a Alexei/The Red Guardian y Rachel Weisz es Melina. La película es dirigida por Cate Shortland y producida por Kevin Feige.

Black Widow de Marvel Studios | Nuevo Tráiler Oficial (Subtitulado)

WHAT IF…?

Estreno: 11 de agosto

What if...? le da un gran giro al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) al reimaginar sucesos de las películas de formas inesperadas. Creando un multiverso de infinitas posibilidades, What If...? cuenta con la participación de distintos personajes del MCU como Peggy Carter, T’Challa, Doctor Strange, Killmonger, Thor, entre otros. La primera serie animada de Marvel Studios, dirigida por Bryan Andrews y Ashley Bradley como guionista principal.

What If...? | Tráiler Oficial subtitulado | Disney+

Familia de animales

Estreno: 18 de agosto

Conmovedoras historias que siguen el desarrollo de animales bebés en el viaje mágico desde los misterios del útero hasta los desafíos de la naturaleza.

Corto Circuito

un programa experimental e innovador en el que cualquiera en el estudio puede presentar una idea y ser seleccionado para crear su propio cortometraje, anclado en la premisa: “Si pudieras contar una historia con el equipo de talentosos artistas de Walt Disney Animation Studios, ¿qué harías?”

Diario de una futura presidenta

Temporada 2

Estreno: 18 de agosto

La segunda temporada de Diario de una futura presidenta es la continuación de la historia de las aventuras de una futura líder. Narrada a través del diario de Elena, una niña cubanoamericana de 13 años, esta comedia familiar retrata sus experiencias durante los altibajos de la secundaria, que la encaminan a convertirse en la presidenta de Estados Unidos.

LEYENDAS de Marvel Studios

Serie Original Disney+ de Marvel Studios

Estreno: 4 de agosto

Mientras el Universo Cinematográfico de Marvel continúa expandiéndose, LEYENDAS de Marvel Studios celebra y explica lo que vino antes. Volvemos a explorar los héroes, villanos y momentos épicos de todo el UCM preparándonos para las historias que están por venir y que todos esperan con mucha expectativa. Cada segmento dinámico nos lleva directamente a la serie que será estrenada en Disney+, alistando el terreno para eventos futuros. LEYENDAS de Marvel Studios entrelaza los múltiples hilos que constituyen el increíble Universo Cinematográfico de Marvel.

MARVEL STUDIOS: LEGENDS Official Trailer (2021) Avengers, Disney+

Socios y sabuesos

Serie Original Disney+

La vida del joven y estructurado policía Scott Turner se altera por completo al heredar a Hooch, un perro baboso y caótico. Su nueva mascota es insufrible, pero con el tiempo, resulta ser un buen socio para ayudar a Scott a atrapar a delincuentes, encontrar el amor y hasta resolver el misterio del último caso de su padre.

Turner & Hooch | Official Trailer | Disney+

El maravilloso mundo de Mickey

Colección de cortos Disney+

Parte 2

El maravilloso mundo de Mickey es una colección de cortos animados que siguen a Mickey Mouse, Goofy, Donald y el resto de sus amigos en grandes aventuras, enfrentando los obstáculos y las dificultades de un mundo loco donde la magia de Disney hace posible lo imposible. Los cortos, de siete minutos de duración, cuentan con elementos de humor, escenarios modernos, nueva música, participaciones especiales de personajes clásicos e historias inspiradas en las diferentes tierras de los parques de Disney, todo con el estilo inconfundible de los cortos de Mickey.

A través de Fantasía, en tanto, los fans pueden sumergirse en una auténtica celebración de la vista y el sonido que combina ocho secuencias de música clásica con las más innovadoras animaciones de su época. Por su parte, Fantasía 2000 está inspirada en la visión de Walt Disney en Fantasía. Esta animación continúa ese sueño en una mezcla creativa de música clásica y lo mejor de la imagen animada donde se podrá ver las ballenas por las nubes al son de “Pinos de Roma” y una bandada de flamencos mientras tratan de persuadir a uno de los suyos a comportarse en el Carnaval de los animales. El catálogo de Disney+ contará, además, con películas clásicas protagonizadas por Mickey y los cortos animados más queridos por los fans.

El Maravilloso Mundo de Mickey | Tráiler Oficial Doblado | Disney+

Otros estrenos:

MIÉRCOLES 4 DE AGOSTO:

● Encuéntrame en París (SERIE)Temporadas 1 y 2

● Muppet Babies Hora del show (CORTO)

VIERNES 6 DE AGOSTO:

● Most wanted sharks (DOCUMENTAL)

● Sharkcano (DOCUMENTAL)

● What the shark? (DOCUMENTAL)

● Secrets of the bull shark (DOCUMENTAL)

● Soy Greta (DOCUMENTAL)

MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO:

● Grandes héroes: La serie (SERIE)Temporada 3

● Bizaardvark (SERIE)Temporadas 1 a 3

VIERNES 13 DE AGOSTO:

● Star Wars Vintage: La historia del wookiee fiel (PELÍCULA)

● Star Wars Vintage: Caravana del valor (PELÍCULA)

● Star Wars Vintage: Los Ewoks - La Batalla de Endor (PELÍCULA)

● Cesar Millan: The real story (DOCUMENTAL)

MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO:

● Dinosaurios (SERIE)Temporadas 1 a 4

● Nat Geo Lab (PRODUCCIÓN LATINOAMERICANA)Temporada 2

VIERNES 20 DE AGOSTO:

● La fuente del amor (PELÍCULA)

● Topa en Junior Express: ¿A qué estación vamos? (PRODUCCIÓN LATINOAMERICANA)

MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO:

● Andi Mack (SERIE)Temporada 3

● Star Wars Vintage: Droids (SERIE)Temporadas 1 y 2

● Asombrosamente (SERIE)Temporada 2

VIERNES 27 DE AGOSTO:

● Playa de tiburones (DOCUMENTAL)