Actor de “Pantera Negra 2” renunció a una cinta tras acusaciones de acoso sexual

Tenoch, sabes que para mí es difícil hablar de la violencia que me ejerciste:

• Porque tengo un proceso legal por feminicidio en tentativa.

• En México la violencia que ejerces aún no se legisla.

Te aprovechaste.



Entendí que la vergüenza no es para mí sino para el violentador pic.twitter.com/Q2vvfz6AKz