“Al principio no lo creí”, Tom Holland sobre los tres Spider-Man en “No Way Home”

"Spider-Man: No Way Home" junto por primera vez en una película a los tres actores que han interpretado al superhéroe en los últimos 20 años, Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire. Foto: Cortesía

El encuentro entre los Spider-Man de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en “Spider-Man: No Way Home” es uno de los momentos más celebrados de todo el Universo Cinematográfico de Marvel. El actor que interpreta actualmente a Peter Parker ha vuelto a recordar aquellos días de secretismo absoluto en el rodaje, explicando más en detalle cómo fue el primer día que los tres se encontraron en el set.

En una entrevista recogida por Marvel.com y que formará parte del libro “Spider-Man No Way Home: The Official Movie Special”, Holland explica cómo se planeó todo. “Al principio no lo creí. Jon (Watts) me presentó la idea y pensé: ‘Eso nunca va a ocurrir. No hay forma de que puedan conseguirlo. No aceptarán hacerlo, simplemente no va a pasar’. ¡Y aquí estamos!”, comienza el joven intérprete.

“Luego tuvimos un primer día increíble, en el que todos llevábamos nuestros trajes puestos e intercambiamos historias sobre cómo te los pones, cómo te los quitas, dónde están las cremalleras y todo ese tipo de cosas. Fue un poco loco”, añade. La emoción se traslada a la pantalla en el momento en el que los personajes cambian impresiones sobre cómo lanzan sus telarañas.

A su vez, Holland afirma que Maguire y Garfield supusieron una gran influencia para el cine de superhéroes con sus respectivas entregas. “Muchísimo. Esos tipos son grandes potencias. Fue increíble para mí estar allí con ellos, porque recuerdo haber ido al cine a ver la primera película de Maguire, la segunda y la tercera. Y recuerdo que vi la primera de Garfield cuando estaba en Gales rodando una película... También recuerdo haber dicho en una entrevista hace años que el papel de mis sueños sería interpretar a Spider-Man”, explica.

“He visto el primer ‘Spider-Man’ de Andrew Garfield más que cualquier película”: Tom Holland

“Estar allí con ellos dos fue alucinante. Llegar a conocerlos a ambos y traerlos de vuelta en esta historia perfecta y redonda... Me sentí honrado de ser parte de esto”, reconoce el actor, que también asegura que una de esas cintas lo marcó profundamente. “He visto el primer ‘Spider-Man’ de Andrew Garfield más que cualquier película que haya visto en el cine. Debo haber visto esa película como cinco veces... Para mí, fue esa peculiar improvisación que hacía, lo cual es muy divertido”, comentó el británico.

En cualquier caso, Holland asegura que tan solo se ha guiado de ellos para llevar a la pantalla su propia versión. Algo que ejemplifica en la primera escena que comparten, donde hablan de la pérdida tras la muerte de tía May.

“Fue interesante en el ensayo. Tobey Maguire hablaría sobre algo que claramente había superado mientras hacía sus películas y Andrew Garfield hablaría sobre algo que él claramente había pensado, pero que yo nunca lo había hecho. Fue muy interesante pensar en el personaje de esa manera. Lo pienso a mi manera, por lo que fue agradable escuchar su opinión sobre la forma en que manejarían una situación determinada”, reflexiona.

Tras el éxito de “Spider-Man: No Way Home”, que recaudó en cines casi 2 mil millones de dólares, Holland repetirá como Spider-Man en su cuarta película en solitario. La cinta aún no está anunciada oficialmente, pero Kevin Feige reveló recientemente que los guionistas de Marvel ya están escribiéndola. En el caso de Maguire y Garfield, se rumorea que podrían volver en “Avengers: Secret Wars”, que se estrena el 1 de mayo de 2026 en Estados Unidos.