Alex Radcliffe: “Cada lugar al que voy me hace más humilde”

¿Cómo ingresó al mundo náutico y qué fue lo que más le atrajo para ser un marinero?

Hace tres o cuatro años estaba en la universidad y la odiaba, pero jugaba hockey y una vez al final de la temporada le dije a un amigo que vive en Europa que estaba cansado, que quería salirme, así que me dijo que él había estado en España y que allá conoció a una persona que trabajaba en un yate privado, que podría viajar por el mundo, conocer mujeres lindas y hacer dinero. Yo hice un poco de investigación, dejé la universidad, compré un tiquete de ida a Fort Lauderdale y empecé mi carrera en los yates. No tenía experiencia, no sabía nada de botes, le dije a mi mamá que me iba y así fue.

¿Cuáles destinos lo han impactado más en su vida a bordo?

Creo que hay algunos lugares que me han impactado de diferentes maneras. Por ejemplo, la primera vez que fui a las Exumas, en las Bahamas. Crecer sin vacaciones, completamente pobre, sin dinero y lo siguiente que sé es que estoy en un yate de US$10 millones y estoy en las Exumas. El agua se ve como agua potable, es demasiado hermoso. También recuerdo cuando fui a Europa y filmamos allá, eso fue otra realidad completamente nueva para mí. Cada lugar nuevo me sorprende de diferentes maneras porque ves la cultura, las personas, el ambiente, todo. Cada lugar al que voy me hace más humilde.

¿Qué es lo más difícil de ser un marinero?

La parte más difícil... diría que son las condiciones. Vives en un barco con tres, cinco, diez, veinte personas y no tienes espacio personal; trabajas 16 horas al día, cenas con ellos, sales con ellos cuando tienes el día libre, literalmente se convierte en una familia forzada. No tienes tiempo para ti mismo, entonces definitivamente ha sido la parte más difícil para mí.

¿Qué hay de nuevo en esta quinta temporada de “Below Deck Mediterranean”?

Será una de las temporadas más locas de la producción. Tendremos el drama, las fiestas, las salidas, las peleas; honestamente, cuando estaba ahí grabando la quinta temporada de Below Deck Mediterranean no podía creer todo lo que estábamos viviendo, fueron unas seis semanas muy intensas, literalmente locas, pasaban unos días y pensaba que la siguiente jornada no podía ser más loca que la anterior, y cada vez era peor. Lo que les prometo es que tendrá mucho suspenso y drama.

¿A qué destinos nos llevará esta temporada?

Estuvimos más que todo en el área de Mallorca, luego fuimos a Ibiza, pero más que todo nos quedamos en esa área, no fuimos más lejos que Ibiza.

Alguna anécdota a bordo del yate de “Below Deck Mediterranean”, algo loco que haya pasado y que quiera compartir con nosotros...

Creo que ustedes lo verán, yo fui el chico que se quedó hasta tarde tomando muchos vodkas; entonces me verán arrancando mi camiseta por ahí, haciendo danzas del vientre, siendo un poco salvaje y, además, me parece que creé un nuevo idioma mientras estuve allá. Ya lo verán.

¿Ha planeado convertirse en capitán?

Absolutamente no. Ingresé a esto de los yates, pero no veo una carrera en esto, ingresé porque quiero viajar por el mundo, tener experiencias de vida. Siempre dije que como no fui muy bueno en la universidad, me tocaba aprender del ambiente, de las personas y de este trabajo. Realmente creo que voy a aprender mucho en la vida, puede ser a través de paseos en barco o tal vez en algunos años mi mente cambie. Por ahora solo estoy intentando descifrar lo que me hace feliz.

¿Algún plan para navegar en Colombia; en Cartagena, por ejemplo?

¡Oh, por Dios! Tengo muchas ganas de ir. Estuve a punto de reservar un vuelo a Medellín o a cualquier parte de Colombia; estaba en Costa Rica y estaba buscando tiquetes, tengo muchas ganas de ir a Colombia.