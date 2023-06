Alisson Joan: “cada mujer tiene una fuerza especial en ‘Romina poderosa’”

Alisson Joan comenta que su papel como Nayibe le demostró una forma de empoderarse. Foto: Caracol TV

¿Quién es Nayibe en “Romina poderosa”?

Ella es la mejor amiga de Romina, se criaron juntas toda la vida y cumple un papel muy importante en la novela, porque se convierte en la vocera del barrio cuando supuestamente muere Romina y trata de dejar su nombre por todo lo alto, pero con el tiempo se va dando cuenta de que hay algo raro.

(Le puede interesar: Mark Hamill dice que quiere dejar de interpretar a Luke Skywalker en ‘Star Wars’)

Ella es una mujer frentera, que no pide permiso para nada, va haciendo las cosas como le gustan, lo que se ve reflejado en la forma en la que es con su mejor amiga, con sus amoríos, con su familia y hasta en la forma en la que se viste, que la pueden ver con los trajes y maquillajes más extravagantes sin importarle nada. Es genuina, frentera y leal, por eso es importante para lo que hará Romina en el futuro.

¿Qué le llamó la atención para tomar el papel de Nayibe?

Me llamaron para hacer el proceso de casting de Nayibe, cuando lo leí me gustó mucho su carácter. Su amistad con Romina es algo tan genuino que parece hermanas, no es de esas amistades que van detrás apoyando todo, sino que se cuestionan lo que hacen. Cuando llegamos a los ensayos tenía una idea de Nayibe opuesta a quien era ella en realidad.

Me dijeron que querían que fuera una mujer fuerte y arrolladora, así que tuve que sentarme a construir, realmente, cómo sería Nayibe, cómo se expresaría, cómo se movería, y la verdad quedé encantada con el resultado. Tomé su carácter y terminé de construir a este personaje, fuerte y alegre, que van a ver.

¿Cómo se forjó ese vínculo fuerte de amistad con Juanita Molina (Romina)?

Tengo una anécdota de ese momento. Eran tres semanas de ensayo donde todos pensamos que empezaríamos a ver las escenas, pero lo que pasó fue que tuvimos ese tiempo para terminar de construir nuestro personaje, y la situación con Juanita es que al momento de conocernos, a los cinco minutos teníamos que ser mejores amigas de toda la vida para la ficción, donde ambas se enfrentaron a un momento difícil. Los directores, al vernos, nos dijeron que estábamos bien, pero que aún nos faltaba crear esa conexión, y lo que hicimos fue dejarnos llevar y de ahí salió, muy sinceramente, una linda amistad. Ella y yo éramos nuestro lugar seguro en el set.

Qué nos puede contar sobre su proyecto musical…

En este momento estoy lanzando mi primer álbum, Expedientex, una recopilación de diferentes historias amorosas, en su mayoría mías, y cada canción lleva el nombre de un hombre. Ya salió Antonio y este mes será Franco.

Todo el álbum es urbano, mezclo cada tema con otros géneros, como R&B, soul, pop y reguetón puro. Son siete canciones, y la última va dedicada a mí, diciéndome que todo esto lo hago por mí y que de estas experiencias aprendí muchísimo: si estoy acompañada, bien, y si no, también.

¿Tuvo que aprender a hacer algo de downhill?

No, mi personaje monta patineta, pero porque quiere, no porque esté detrás de alguna recompensa u objetivo, sino porque simplemente le gusta. Lo que tuvimos que investigar, toda la producción, fue el contexto del que vienen nuestros personajes, creo que tenemos una responsabilidad social importante, porque estamos mostrando una realidad, lo de la usura, el gota a gota, es algo que pasa, y asesinan a personas o las roban solo para pagar esas deudas enormes, esa fue la investigación que tuvimos que hacer para hablar con verdad.

¿Cómo lo lograron?

De mi parte, cuando estábamos en ensayos, los directores me recomendaron varios documentales que mostraban esa realidad y no podíamos hacer un trabajo de campo profundo porque era peligroso. Así que empecé a pensar en quién es Nayibe, dónde vive y cómo es su contexto, y desde ahí empezamos a trabajar.

(Lea también: Guillermo del Toro participará en el Festival de Annecy)

¿Cuál es su proyecto soñado?

Algo donde pueda combinar mi pasión por el canto, la actuación y el baile.

¿Qué hace que Nayibe sea poderosa?

Como afronta las situaciones difíciles, sabe cómo manejarlas.

¿Le gustaría hacer en otro momento un papel similar?

Sí, de mujeres empoderadas, y creo que es una de las cosas que más me fascinan de la novela, el rol de la mujer. Todas tienen mucha convicción, valor y una fuerza especial, echadas para delante.