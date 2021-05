La plataforma organizó las novedades que se estrenarán este mes. Entre la lista se encuentran algunas series exitosas y películas clásicas.

Amazon Prime Video ya tiene lista la parrilla de contenidos para el mes de junio. Entre los destacados se encuentra la última temporada de Bosch, una serie original de la plataforma y varias películas galardonadas, así como una lista de clásicos.

The Wedding Guest: Jay es un hombre con un secreto, quien viaja de Gran Bretaña a Pakistán para asistir a una boda, armado con cinta adhesiva, una escopeta y un plan para secuestrar a la futura esposa. Las cosas se salen de control y Jay junto con su rehén, se dan a la fuga a través de la frontera, por las estaciones de tren, callejones y mercados negros de Nueva Delhi, todo esto mientras las atracciones hierven a fuego lento, las lealtades cambian, y los secretos explosivos salen a la luz.

Dom - Temporada 1: Víctor es un joven buzo que por azares del destino se convierte en un agente de inteligencia militar y adopta a la guerra contra las drogas como su misión de vida. A lo largo de los años, encara la desilusión de una guerra sin fin, y ve como su propio hijo Pedro, sucumbe ante el enemigo contra el que ha luchado incansablemente: la cocaína. Pedro se transforma en un adicto y también en uno de los criminales más buscados de Río de Janeiro: Pedro Dom.

Isabel: La Historia Íntima De La Escritora Isabel Allende - Temporada 1: esta bioserie Amazon Exclusive es protagonizada por la actriz Daniela Ramírez (Los Archivos del Cardenal) y se centra en la lucha y pasión de Isabel Allende quien, dispuesta a romper las reglas sociales de la época con tal de alcanzar su felicidad, la de sus seres amados y hacer justicia frente a los conflictos políticos en los que se ve envuelta, encuentra en la literatura una vía de escape para sanar y reencontrarse consigo misma.

Iron Mask: El viajero inglés Jonathan Green (Jason Flemyng) recibe de Pedro el Grande una orden para trazar un mapa del Lejano Oriente ruso. Una vez más emprende un largo viaje lleno de increíbles aventuras que lo llevarán finalmente a China. El cartógrafo se enfrenta inesperadamente a una gran cantidad de descubrimientos impresionantes, se encontrará con criaturas extrañas, princesas chinas, se enfrentará a maestros de artes marciales letales, e incluso al Rey de todos los dragones, el Rey Dragón.

Godzilla: King Of The Monsters: la agencia de criptozoología, Monarch, se enfrenta a una variedad de monstruos tamaño colosal, incluyendo al poderoso Godzilla, quien lidia con Mothra, Rodan y su némesis final, King Ghidorah.

The War With Grandpa: en esta comedia para toda la familia, Peter, molesto por tener que compartir el cuarto que ama con su abuelo, decide declarar la guerra, en un intento por recuperar su espacio. Protagonizada por Robert De Niro, Christopher Walker, Uma Thurman, Rob Riggle, Cheech Marin, Laura Marano y Oakes Fegly.

Latin Flow - Temporada 1: sigue las vidas y carreras de nueve cantantes, bailarinas, cantautoras y productoras colombianas: Pitizion, Daniela Legarda, Mabiland, Loy, Gelo Arango, Nati Boulier, Itzza Primera, Luisa y La Mona Osorio, en el proceso creativo detrás de un éxito, componer y ensayar en el estudio, producir un sencillo, lanzar su álbum y grabar un video musical o preparar su próximo show. Durante estos 13 episodios también veremos su lado íntimo, logros, frustraciones, relaciones amorosas y el drama que conlleva el balancear su vida con las exigencias profesionales.

El Corazón De Sergio Ramos - Temporada 2: Una leyenda se define por lo que ha sido, pero también por lo que es y lo que será. Revivimos los grandes hitos deportivos de una carrera irrepetible mientras acompañamos a Sergio en una de las temporadas más extrañas y complejas de la historia del fútbol. Una oportunidad para conocer al mito pero también a la persona que hay detrás y que ya empieza a imaginar una vida tras el fútbol.

Soltos Em Floripa - Temporada 2: la exitosa serie Amazon Original brasileña, regresa con su segunda temporada. Bia, Ramon, Tay, Luan, Nath y Murilo regresan a Florianópolis (conocida coloquialmente como Floripa) para disfrutar de sus vacaciones de verano. Ahora cuentan con la presencia de una nueva amiga, Anna, y están listos para explorar todas las bellezas naturales y las atracciones de la escena nocturna de esta isla mágica.

Bosch - Temporada Final: llega la séptima y última temporada de Bosch. Cuando una niña de diez años muere en un incendio provocado, el detective Harry Bosch arriesga todo para llevar a su asesino ante la justicia, a pesar de la oposición de fuerzas poderosas. Este caso políticamente sensible y de alto perfil, obliga a Bosch a enfrentar el terrible dilema de qué tan lejos está dispuesto a ir para lograr justicia.

Solos - Temporada 1: protagonizada por los ganadores del Óscar Morgan Freeman, Anne Hathaway y Helen Mirren, la ganadora del Emmy Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens y Constance Wu, Solos es una serie de antología de siete partes, que explora las extrañas, bellas, angustiantes, y divertidas verdades de lo que significa ser humano. La serie abarca nuestro presente y futuro, además de mostrarnos que aun en nuestros momentos más aislados, todos estamos conectados a través de la experiencia humana.

Once Upon A Time In... Hollywood: la exitosa película dirigida por Quentin Tarantino y protagonizada por Margot Robbie, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio cuenta una historia de crimen y misterio, centrada en los asesinatos de la familia Manson, una estrella de televisión que trata de adaptarse a los nuevos tiempos y su doble de acción, buscando fama y éxito en los últimos años de la era dorada de Hollywood, en 1969, en Los Ángeles.