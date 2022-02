Ana María Pérez interpreta a una mujer inspiradora

Ana María Pérez sueña con hacer un personaje de malvada. / Cortesía Caracol Televisión. Foto: Cortesía Caracol Televisión

Usted interpreta a la madre de Arelys Henao. Después de realizar el papel, ¿cómo lo define?

Mi personaje, María Ruiz, es una mujer luchadora. Ella es del campo, que por amor es capaz de sacar a sus hijos adelante. Tiene mucho carácter, tanto que era capaz de enfrentarse hasta a su marido en una época de mucho machismo.

¿Cómo llegó a esta producción?

Gracias a mi mánager en Colombia conozco del casting. Algo extraordinario, porque no muchas veces se tiene tiempo de preparar un personaje. Normalmente hay un día, o a más tardar dos, si uno cuenta con suerte para poder enviarlo, pero en esta oportunidad me lo mandaron con cuatro días de anterioridad, por lo que tuve más tiempo, hasta que me dijeron que el personaje era mío.

Vive en Los Ángeles, ¿cómo fue llegar e integrarse con el resto del equipo?

Cuando llegué a Bogotá pude conocer a todo el equipo. Mariana Gómez fue quien tuvo el placer de hablar con Arelys Henao mucho antes y ella se encargó de darnos todos los tips, consejos sobre muchos personajes. Me inspiré en mi madre, mis abuelas y en todas esas mujeres que luchan por sacar a sus hijos adelante.

Su personaje existe en la realidad, ¿tuvo la oportunidad de hablar con la verdadera María Ruiz?

Solo pude conocer a Arelys Henao el último día de rodaje. Ella me comentó acerca de su mamá, que es un poco tímida para las cámaras, que es una mujer muy fuerte y fue quien los sacó del pueblo cuando estaban en peligro, tal como aparece en la historia. Es una responsabilidad muy grande interpretar a alguien que existe. Sin embargo, Mariana Gómez me escribió para contarme que la mamá de Arelys, cuando vio la novela, dijo que ella era igualita al personaje que estoy haciendo.

¿Cuáles fueron esos otros retos que afrontó con este personaje?

Todo fue un reto para mí. No soy madre, y estar en este papel fue muy fuerte. Para María Ruiz su vida se basa en sus hijos. La historia me inspiró mucho y me llegó al alma. Otro reto es que empiezo en la historia con 28 años y paso por todas las edades. Representar a una mujer que ha vivido más que yo me implicó buscar herramientas para darle la fuerza a alguien mayor. Había días en los que tocaba ser de 28 y luego de 50. Entonces mi mente tenía que cambiar automáticamente.

¿Cuál cree que es la enseñanza que da la madre de Arelys Henao a través de esta producción?

Ella es una mujer que muere por sus hijos, que enseña sobre el valor de la fe y que madre solo hay una. Ese es el mensaje que quiero dejar a quienes vean la serie.

¿Qué prefiere interpretar: personajes de la vida real o ficticios?

En ambos casos el reto es grande, pero a mí me gusta divertirme. En esta oportunidad he descubierto todos los elementos que hacen a mi personaje. Lo que sé es que se tiene una responsabilidad más grande como actor, porque es una persona real, que existe. Lo importante es hacer una buena representación, y que en este caso la mamá de Arely Henao se puede sentir orgullosa de lo que ve.

¿Qué otro desafío actoral le gustaría tener?

A mí me encantaría poder hacer un personaje de malvada. Todavía no he tenido la oportunidad. Es un reto que sería delicioso para mí. Espero que el universo me mande esa villana que tanto pido... pero lo que me quiera mandar está bien.