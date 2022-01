Anne Hathaway y Jared Leto protagonizan “WeCrashed”, miniserie de Apple TV+

Junto con Leto y Hathaway, protagonizan también la serie Kyle Marvin, América Ferrera y O-T Fagbenle. Foto: Cortesía

Apple TV+ lanzó el tráiler de ‘WeCrashed’, una nueva miniserie basada en el exitoso podscast de Wondery ‘WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork’ de Lee Eisenberg y Drew Crevello. Protagonizada por Jared Leto y Anne Hathaway, sus tres primeros episodios llegarán a la plataforma el 18 de marzo.

WeCrashed — Official Teaser | Apple TV+

Leto y Hathaway, ganadores del Oscar por ‘Dallas Buyers Club’ y ‘Los miserables’, respectivamente, lideran esta ficción basada en hechos reales que narra una inesperada historia de amor. WeWork pasó de ser un único espacio de coworking a una marca global con un valor de 47.000 millones de dólares en menos de una década. Sin embargo, en menos de un año, su valor se desplomó. ¿Qué fue lo que sucedió?

Junto con Leto y Hathaway, protagonizan también la serie Kyle Marvin, América Ferrera y O-T Fagbenle. Creada por los propios Eisenberg (‘Little America’, ‘Chicos buenos’) y Crevello (‘The Long Dark’), los cuales también ejercen de guionistas, productores ejecutivos y showrunners.

Dirigida por John Requa y Glenn Ficarra (‘This Is Us’, ‘Crazy Stupid Love’), los cuales también figuran como productores ejecutivos, al igual que Leto y Hathaway, quien producen la ficción además de protagonizarla. Tras el lanzamiento de los tres primeros capítulos, Apple TV+ irá compartiendo cada nuevo episodio cada viernes de forma semanal hasta finalizar la temporada el 22 de abril.