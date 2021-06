Anthony Ramos: “Nuestros héroes en las películas nunca se parecieron a nosotros”

La película En el barrio (In the Heights) cuenta la historia de Usnavi, el dueño de una tienda en Washington Heights. Este personaje tiene sentimientos encontrados por querer cerrar su tienda y retirarse luego de heredar una fortuna inesperada.

El rol principal en esta película es interpretado por Anthony Ramos, actor estadounidense con raíces puertorriqueñas, quien asegura que el público de América Latina se puede sentir identificado con la cinta En el barrio.

EN EL BARRIO - Trailer Oficial

Conversamos con Ramos sobre su participación en este filme dirigido por Jon M. Chu.

Háblenos un poco de su personaje de Usnavi en la cinta “En el barrio”, ¿quién es dentro de la historia?

Usnavi es nuestro narrador. Él es nuestro epicentro de la historia, por así decirlo. Escuchamos la historia a través de la lente de Usnavi, en su narración. Es dueño de una bodega, dueño de una tienda de la esquina, en Nueva York, donde tenemos muchas de estas bodegas. Y conoce todas las novedades de la cuadra. Él sabe quién está jugando con quién, qué persona se mudó a esa casa, quién va a tener un bebé. Él lo sabe todo, quién entra y sale de su tienda, él es ese tipo. Sus padres fallecieron y él ha tenido dificultades, especialmente manejando la tienda y manteniendo este negocio.

¿Cuáles son los sueños de Usnavi?

Él sueña con volver a República Dominicana, de donde es, y abrir el quiosco de su padre. Su papá tenía una tienda, los llamamos los quioscos de la playa, pero ahora es basura, aunque el lugar sigue ahí. Su familia ya no lo posee y él quiere volver a comprarlo. Quiere reconstruirlo, ejecutarlo y estar en el paraíso de nuevo. También está enamorado de Vanessa (Melissa Barrera) y no sabe cómo decírselo. Vanessa ha sido su amor desde que tiene memoria. Lo vemos incluso hablar de eso con ella mientras están en su escalinata, y él confiesa lo que siente por ella desde que era joven. Y vemos lo difícil que es para él.

¿Cuáles son los personajes con los que se relaciona Usnavi en la película “En el barrio”?

Usnavi conoce a Vanessa desde la escuela, desde que eran niños, y la amó desde entonces. Tienen este vínculo interesante, donde puedes ver esta conexión entre ellos, pero al mismo tiempo, se siente como si ella estuviera esperando a que él se lanzara a decirle algo. También está Nina Rosario (Leslie Grace), quien es como su hermana pequeña. Nina es esa chica de la cuadra que se fue a Stanford y sintió que no encajaba. Leslie y yo llegamos a un entendimiento, donde desarrollamos nuestros personajes individualmente, y luego hablamos de eso juntos. Usnavi es ese tipo en quien ella confía y le cuenta todo. Él sabía que ella abandonó Stanford antes de que su padre lo supiera. Él es uno de sus mejores amigos, como su hermano mayor. Y está la abuela Claudia (Olga Merediz), quien no es su abuela real, pero la cuida. Ella es la matriarca del bloque.

¿Qué significa esta película para usted con respecto a la representación, el reconocimiento, tener a la comunidad latina en la gran pantalla?

Significa todo para mí. Significa mucho poder estar en un elenco que también tiene tantas personas de tantos países y orígenes diferentes. Y todo el mundo tiene un color diferente en esta película. La sombra va de la más clara a la oscuridad en esta cinta y eso es lo que me entusiasma tanto. Eso es por lo que estoy más agradecido, es que podemos ver este amplio espectro de cómo se ve la comunidad latina en todo el mundo. Colombianos, panameños, gente de Paraguay, Uruguay, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, México... Podemos recorrer toda la gama en esta película. Y es una bendición para mí ver esto como miembro de la audiencia, porque nunca vi nada parecido mientras crecía.

¿Ha cambiado entonces la percepción de los latinos en el mundo del cine?

Claro. Cuando era niño, no veía personajes parecidos a mí, que suenen como yo o que hablen de la comida que como o que caminen por las calles que me resultan familiares, donde la música suena como música que escuché cuando crecí. Simplemente eso no pasaba. No teníamos eso. Nuestros héroes en las películas nunca se parecieron a nosotros. Y es una bendición que ahora tengamos una pieza que también está recibiendo el impulso, que está poniendo el músculo detrás de ella y la creencia detrás de ella. Es casi como si tuviéramos que convencer a la gente de Hollywood durante años diciéndoles: “Oigan, tenemos una historia que contar”. Ahora nuestros niños latinos pueden verse identificados en las películas.

El director Jon M. Chu es un narrador visual muy destacado, ¿cómo fue trabajar para él?

Podría dedicar la entrevista completa para hablar de Jon M. Chu. Trabajar en un set con Jon fue una de las mejores experiencias de toda mi vida. Ese tipo es un visionario. También es una de las personas más conectadas emocionalmente que he conocido. Jon caminaba hacia nosotros después de algunas tomas y veías sus ojos enrojecidos y llorosos, así que puedo decir que él siente cada toma profundamente y es brillante en lo que hace.