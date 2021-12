Apple TV+ renueva la aclamada serie dramática “Truth be told” para la temporada 3

La segunda temporada de “Truth Be Told” presentó a la nominada al Premio de la Academia Kate Hudson en su primer papel principal. Foto: Cortesía

Apple TV+ anunció que la serie de antología de misterio ganadora del NAACP Image Award “Truth Be Told”, protagonizada y producida por la ganadora del Óscar, Octavia Spencer ha sido renovada para una tercera temporada. Creada y producida por Nichelle Tramble Spellman, la tercera temporada de “Truth Be Told” estará dirigida por Maisha Closson (“Claws,” “How to Get Away with Murder”), quien también se desempeñará como showrunner y productora ejecutiva. La primera y segunda temporadas de esta adictiva serie están completas en Apple TV+.

“Estoy emocionada de que el viaje de Poppy Scoville continuará desarrollándose en Apple TV+. Y estoy encantada de dar la bienvenida a Maisha Closson como nuestra nueva showrunner y productora ejecutiva,” dijo la creadora y productora ejecutiva Nichelle Tramble Spellman. “No podemos esperar para mostrarles todo lo que tenemos reservado para ustedes.”

(Le recomendamos: “Spider-Man: No Way Home” es el tercer estreno mundial en taquilla de la historia)

“Truth Be Told” sigue cautivando a las audiencias de todo el mundo con las sólidas actuaciones de Octavia Spencer y el elenco, así como con la fascinante narración de la inmensamente talentosa Nichelle Tramble Spellman,” comentó Matt Cherniss, director de desarrollo de Apple Worldwide Video. “Nosotros, junto con los fans del mundo no podemos esperar a que la historia continúe en la tercera temporada.”

Truth Be Told — Season 2 Official Trailer | Apple TV+

“Truth Be Told” se sumerge en el mundo de los podcasts sobre crímenes reales y está protagonizada por Octavia Spencer como la presentadora del podcast “Poppy Scoville”, quien arriesga todo, incluida su vida, para perseguir la verdad y la justicia.

La serie está basada en la novela de Kathleen Barber y ofrece una visión de la obsesión de Estados Unidos por los podcasts sobre crímenes reales y desafía a sus espectadores a considerar las consecuencias cuando la búsqueda de la justicia se coloca en un escenario público. La segunda temporada de “Truth Be Told” presentó a la nominada al Premio de la Academia Kate Hudson en su primer papel principal en una serie de televisión, protagonizada por ‘Micah Keith,’ la amiga de la infancia de Poppy y magnate de los medios.

(Le puede interesar: El glamour y la comedia vuelve a inundar París en “Emily in Paris”)

La serie es creada por Nichelle Tramble Spellman y es una producción de Hello Sunshine, Chernin Entertainment y Endeavour Content. Maisha Closson se desempeña como escritora y productora ejecutiva de la tercera temporada. Como productores ejecutivos junto a Spellman y Closson están Octavia Spencer; Reese Witherspoon y Lauren Neustadter por Hello Sunshine; Peter Chernin y Jenno encabezados por Chernin Entertainment; y Mikkel Nørgaard.