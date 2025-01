“Strange Darling”: ¿de qué se trata el thriller de terror que se estrena hoy?

Willa Fitzgerald interpreta a La dama en "Strange Darling". Foto: Cortesía - Si hay cine

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El director JT Mollner, conocido por “Ángeles y forajidos” (2016), se adentra en la historia de un asesino serial con la película “Strange Darling”. La cinta, que tuvo su estreno en el Fantastic Fest 2023, llega a salas de cine. La actriz Willa Fitzgerald, conocida por “Scream” (2015) y “The Goldfinch” (2019), y Kyle Gallner, conocido por las películas de “Smile”, protagonizan esta historia de suspenso.

La cinta, divida en seis capítulos, es presentada en desorden. La audiencia va conociendo a los personajes en cada momento, descifrando el rompecabezas de un asesino en serie. “Un depredador implacable persigue a una mujer herida por los bosques de Oregón. La mujer hace todo lo posible por ser más astuta que su atacante, pero con cada momento de tensión se vuelve más débil y menos capaz”, se lee en la sinopsis.

De acuerdo con el director, “el público tiene que preguntarse: ¿quién es la mujer perseguida?, ¿por qué corre? y ser curioso sobre su dolor y tristeza. ¿Qué la hace interesante y qué podría hacerla diferente de las mujeres que han sido perseguidas por asesinos en otras películas?”, dijo en un comunicado.

“Lo que comienza como una perversa noche de aventura se convierte en un descenso hacia el horror, cuando un asesino en serie comete varios crímenes brutales a su paso. La realidad deja de ser lo que aparenta para desvanecerse por completo”, agregan en el texto.

“Strange Darling” espera ser “una experiencia inteligentemente aterradora que sumerge al espectador en un inquietante juego de rompecabezas. Seis capítulos desordenados revelan lentamente un enigma perturbador, y obliga a los espectadores a juntar las piezas. No es la típica narrativa que vemos en las historias de asesinos seriales, sino algo más complejo que invita a los amantes del terror a usar su intuición para descifrar el misterio”.

“Sabía que los capítulos no se reproducirían en secuencia, y también sabía que tenían que reproducirse en el orden exacto en el que me habían llegado a la mente o la narrativa simplemente no funcionaría”, agregó el director.

La cinta fue rodada íntegramente en película de 35 mm. La fotografía estuvo a cargo de Giovanni Ribisi, actor conocido por películas como “Avatar ” (2009) y “The Gift” (2000), y que debutó como director de fotografía. Ribisi fue galardonado con el Premio Sitges 2024.

La cantante y compositora Z Berg, junto a JT Mollner, compuso la banda sonora completa de la película. El director explicó que se inspiró en la fotografía de directores como Brian De Palma y David Cronenberg, y se basó en el uso del color de películas icónicas como “Buffalo 66″ (1998) de Vincent Gallo y “Blue Velvet” (1986) de David Lynch.

“Realmente queríamos que el aspecto de la película tuviera un sabor específico e innegable, y era muy importante que la imagen se ajustara. Al fin y al cabo, el cine es un medio visual. Para mí empieza ahí, y tenemos que construir a partir de ahí“.