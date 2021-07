Así es el tráiler de “Mr. Corman”, la nueva serie de AppleTV+

La serie narra la vida de Josh Corman (Joseph Gordon-Levitt) un artista de corazón, pero no de oficio. Su carrera como músico no ha funcionado y trabaja como profesor de quinto grado en una escuela pública en el Valle de San Fernando.

AppleTV+ ha lanzado el tráiler de ‘Mr. Corman’, su nueva apuesta dentro de su catálogo de series. Una comedia dramática que convierte a Joseph Gordon-Levitt en un músico en crisis que debe trabajar como profesor de quinto grado en una escuela pública. La ficción estrenará sus dos primeros episodios el viernes 6 de agosto en la plataforma, para después tener una emisión semanal.

‘Mr. Corman’ narra la vida de Josh Corman (Gordon-Levitt) un artista de corazón, pero no de oficio. Su carrera como músico no ha funcionado y trabaja como profesor de quinto grado en una escuela pública en el Valle de San Fernando. Su ex prometida, Megan, lo dejó, y su amigo de la escuela secundaria, Víctor, se mudó con él.

Mr. Corman — Official Trailer | Apple TV+

Él sabe que tiene mucho que agradecer, aunque se encuentra luchando contra la ansiedad, la soledad y la creciente sospecha de que es mala persona. Esta comedia dramática buscar hablar de una generación contemporánea de treintañeros: ricos con buenas intenciones, pobres llenos de préstamos estudiantiles y anhelos de convertirse en verdaderos adultos en algún momento.

Junto con Gordon-Levitt, completan el reparto Arturo Castro, Debra Winger, Bobby Hall, alias Logic, Alexander Jo, Juno Temple, Jamie Chung, Shannon Woodward y Hector Hernández.

La ficción marca el regreso de Gordon-Levitt, quien creció en la pequeña pantalla con papeles en múltiples series, uno de los más destacados fue en la comedia ‘Cosas de marcianos’ en la NBC, emitida entre 1996 y 2001.