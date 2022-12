Así iba a ser el Spider-Man de James Cameron

Su aspecto resulta muy cercano a la versión animada que presentó el Hombre Araña en la serie estrenada en los años 90, Foto: Cortesía

No hace mucho, James Cameron, que ahora vuelve a arrasar en cines de todo el mundo con Avatar: The Way of Water se sumó a la lista de cineastas que han criticado duramente las producciones de superhéroes a lo largo de los años. Sin embargo, mucho antes de enfrascarse en la que sería su gran franquicia, en la década de los 90, el realizador estuvo a punto de capitanear la adaptación a la gran pantalla de Spider-Man. Una versión que iba a ser aún más fiel a los cómics que la trilogía de Sam Raimi.

Cameron llegó a escribir 50 páginas de este ambicioso proyecto para la productora Carolco, la por entonces poseedora de los derechos del superhéroe. Es más, de entre los muchos nombres que sonaban para liderar el reparto, destacaba sobre todos el de Leonardo DiCaprio. Tanto es así, que, incluso, llegó a filtrarse un falso poster promocional con él como Peter Parker.

De hecho, según recordó el realizador de películas tan inolvidables como Aliens en 1986 o la oscarizada en 1997, Titanic, en una entrevista con Screencrush, esta adaptación llegó a contar con la bendición y el consejo del mismísimo Stan Lee.

Sin embargo, en 1993 la productora responsable de películas en las que el cineasta ya había trabajado como Terminator 2: El día del juicio final, entró en quiebra. Lo que acabó con toda esperanza de que la película viese la luz y provocó que todos los estudios de Hollywood quisieran la codiciada licencia del Hombre Araña. Los derechos finalmente recalaron en Sony Pictures y el resto, como muchos seguidores de Marvel bien saben, es ya historia.

Ahora, Chris Evangelista de Slashfilm publicó a través de su cuenta en Twitter una imagen del arte conceptual de esta cinta que, pese a no haberse estrenado jamás, sigue despertando la curiosidad del fandom. Extraída del libro Tech Noir: the art of James Cameron, esta ilustración ofrece un vistazo en mayor profundidad al diseño que iba a lucir Spider-Man mientras trepa por una pared.

De hecho, por lo que parece, su aspecto resulta muy cercano a la versión animada que presentó el superhéroe en la serie estrenada en los años 90, con la salvedad de que su máscara es algo más brillante y sus ojos algo más grandes.

Estas hasta ahora inéditas ilustraciones son todo cuanto queda del Spider-Man de James Cameron, la película que pudo haber sido y nunca fue. Ahora, el realizador sigue trabajando en la tercera entrega de Avatar, la cual tiene previsto su estreno para el 20 de diciembre de 2024 y será el punto clave para decidir si continúa con más entregas de la franquicia.