Así se ven los nuevos personajes de los “Looney Tunes” tras denuncias de acoso y violencia

Debido a varias polémicas suscitadas por las acciones representadas en las caricaturas de los “Looney Tunes” de violencia y acoso, los creadores han decidido darle un giro para seguir manteniendo el programa, pero esta vez más adaptado al tiempo actual.

En el regreso de la serie animada a la plataforma de streaming, HBO, sorprendió a sus fanáticos con un cambio en la producción. Esta vez, el regreso de la pandilla se dio sin armas de fuego o muchos explosivos, para generar conciencia sobre el uso de estas en Estados Unidos, país que se ha visto afectado por tiroteos de civiles en escuelas o centros comerciales.

“Mi propuesta a Warner era plantear cómo serían los cortos si nunca hubieran parado. Quería respetar la misma energía y personalidad y los emparejamientos de siempre, como Porky y Lucas. Esos clásicos son los mejores dibujos de la historia. Simplemente intentar sumarme a su estela es un honor”, asegura Browngardt.

Elmer ya no lleva escopeta. Mientras que por ser tachado de acosador Pepe Le Pew no será incluido en el grupo. Sin embargo, hay quienes aún no aceptan algunos cambios, el ejemplo es el de Lola Bunny, personaje que ya fue presentado en el tráiler de la próxima película de Space Jam, algunos se encontraron indignados porque el personaje no fue sexualizado con camisetita y curvas, como en la original.

La idea de los creadores es tratar de mantener la originalidad de los personajes y que se puedan adaptar a todo tipo de épocas; así como sobrevivir en el tiempo.