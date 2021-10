Así se vivió la séptima edición del Festival Villa del Cine

En la búsqueda de construcción de narrativas que cuenten las historias colombianas, se desarrolló la séptima edición del Festival de Villa del cine. Esta vez regresó a a Villa de Leyva, luego de una pasada edición totalmente virtual. Sin embargo. Los organizadores decidieron no solo quedarse en un solo lugar, sino llegar a todos los colombianos a través de un espacio híbrido, en el que combinaron presentaciones virtuales y presenciales.

“Una nueva sorpresa fue la categoría general virtual, nuestra séptima categoría que cayó en el séptimo año, un poco de la numerología 777. Esta vez lo vamos a volver hacer presencial pero con dos sedes, una en Villa de Leiva y la otra en la sala de su casa.” Aseguró Santiago, organizador del Festival.

Esta vez, “Revela tu Mundo” fue el lema del Festival Villa del Cine, una referencia al renacimiento social. De la misma forma se convierte en un acercamiento a los orígenes, la diversidad y la trascendencia. Aunque lo virtual no se irá, La Casa San Pedro, la Galería Pérez Rojas y la Plaza Mayor de Villa de Leyva se convirtieron en los epicentros de la transmisión de más de 40 películas entre exhibición y competencia. El público no dejó de sorprender y se contó con cerca de 4.500 asistentes, quienes hicieron parte de las diferentes experiencias. La séptima edición contó con un total de 7.276 personas.

(Le recomendamos: Así es el tráiler de " House of the Dragon”, precuela de “Game of Thrones”)

Entender los orígenes acercaría cada vez más a los realizadores audiovisuales a producciones de mayor impacto, con una mirada crítica hacía el cine extranjero, pero en mira potencializar lo propio. Educar es de los factores más importantes, de ahí que el festival cuente con semilleros para crear nuevos cineastas. Desde los colegios y el vincular a los jóvenes con el lenguaje cinematográfico, se ha convertido en un proceso de generación de identidad.

El cine en Colombia es una realidad. Categorías como Apasionado, Escolar y Nacional, con las cuales nació el festival, dan cuenta cómo la calidad incrementó año tras año. “Personas que han estado en la primera edición se ha mantenido produciendo y su calidad también ha ido mejorando Tenemos un proceso de acompañamiento con las personas que van pasando por el festival, con las personas de los colegios y las clases dictadas en los municipios de Boyacá y en algunos de Bogotá tenemos esos talleres que son sagrados”, asegura Santiago.

Esta edición recibió gran material, no sólo de Colombia, sino de todas partes del mundo. Las regiones también dijeron presente en el Festival. “Representando lo que nosotros somos en esa coloquialidad. “Llegaron películas de Irak, Argentina, Australia. “Seleccionamos solo cinco por cada categoría. Por eso hemos tenido que ser muy detallistas con esa curaduría, pero eso hace que las películas que quedan sean de una excelencia cinematográfica”, cuenta Julían Díaz Velosa, director de Villa del Cine.

La selección oficial estuvo disponible a través de la página web del festival, donde los visitantes encontraron información detallada sobre sus directores y los cortometrajes, otorgando una experiencia que giró 100% en torno de los artistas y realizadores. Así mismo, el Festival se sigue internacionalizando en curaduría con películas alemanas, españolas, de Irán, Gran Bretaña quienes junto a Colombia fueron algunos de los países en competencia.

(Le puede interesar: Conozca la historia real que inspiró “El juego del calamar”)

Utilizando el formato de streaming continuo a través de la página web, del canal de Facebook y el canal de Youtube los asistentes online pudieron ver los eventos de formación, foros, entrevistas con los directores y presentaciones musicales durante los 3 días del festival.

De la mano de 88 Films, EFD Equipment and Film Design, DASC Directores Audiovisuales, ANAFE Asociación Nacional de Festivales de Cine, The Motus Studios, It Happened, Ruge Films, Coral, Red Carpet y Timeless Entertainment, el Festival Villa del Cine premia la dedicación y participación de los cortos ganadores.

Cortos ganadores:

“Entre tejidos” – Mejor Cortometraje Escolar | Johana González

“Perdonando lo imperdonable” – Mejor Cortometraje Apasionado | Guadalupe Escandón Sánchez

“Kinshasa Now” – Mejor Cortometraje Realidad Virtual | Marc-Henri Wajnberg

“Waid” – Best International Shortfilm Lorenz Piehl – Alemania

La vida de Félix ha sido marcada por la estricta educación y control de sus padres, un matrimonio apasionado por la cacería. Sin embargo, la pareja no podrá domesticar aquello que trastorna el remanso del bosque donde habitan.

“El intronauta” – Mejor Cortometraje Nacional | José Arboleda

Con la complicidad del color y el dibujo, EL logra su cometido: huir de la realidad mediática que lo agobia y habitar un espacio gobernado por lo surreal y lo fantástico.

“No soy quien grita” – Mejor Work-In-Progress | Yira Plaza O’Byrne

La realizadora audiovisual Yira Plaza O’Byrne escribe una narrativa audiovisual que rinde tributo a su padre, un líder sindical de 68 años cuyos ojos han sido testigos silenciosos y dolientes de una vida marcada por el exilio y la caída del socialismo soviético.

“Tundama” – Mejor Ópera Prima | Diego Yaya y Edison Yaya

Los españoles establecen su poderío en las tierras del continente americano al mando de Gonzalo Jiménez de Quesada. En medio de la reyerta de un cacique para salvaguardar el legado de sus ancestros, dos pequeños emprenden un viaje en busca de su hermana desaparecida.