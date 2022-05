Así son las primeras imágenes de “Avatar: The Way of Water”

“Avatar: The Way of Water”, aterrizará en los cines el 16 de diciembre de 2022.

El camino de “Avatar 2″ a las salas ha estado plagado de obstáculos, y es que el estreno se ha retrasado debido a la pandemia por coronavirus. Finalmente la cinta de James Cameron, cuyo título oficial es “Avatar: The Way of Water”, aterrizará en los cines el 16 de diciembre de 2022

La secuela comienza varios años después de los eventos de Avatar, cuando Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldana) han formado una familia Na’vi. Durante el panel de Walt Disney Studios en la CinemaCon los asistentes pudieron ver por primera vez a la familia de los protagonistas.

(Le recomendamos: Estas son las series Marvel de Netflix ya tienen fecha de estreno en Disney+)

Si bien el metraje no se publicará por el momento, Screen Rant estuvo en la presentación y ha proporcionado una descripción. El clip se centra en un Jake Sully mayor y más sabio y su nueva familia con Neytiri. Tienen varios hijos y viven en un enclave acuático de Pandora.

“Sé una cosa, dondequiera que vayamos, esta familia es nuestra fortaleza”, dice Jake. El resto de las imágenes de Avatar 2 incluye a los Na’vi volando a lomos de nuevas criaturas y comunicándose con la vida marina. Sin embargo, la vida en Pandora también está en peligro, ya que los Na’vi están en guerra entre ellos y algunos clanes usan armas y flechas para luchar.

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, “Avatar: The Way of Water” empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren.

(Le puede interesar: Exitoso estreno de “Doctor Strange” le da fuerte impulso a Hollywood)

Avatar: El Camino del Agua | Teaser Tráiler | Doblado

Y tras el lanzamiento de “Avatar: The Way of Water”, secuela de la cinta más taquillera de la historia con 2.845 millones de dólares, está previsto que la franquicia continúe con otras tres películas. La tercera entrega de la saga se estrenará el 20 de diciembre de 2024; “Avatar 4″ verá la luz el 18 de diciembre de 2026; y “Avatar 5″ aterrizará en salas el 22 de diciembre de 2028.