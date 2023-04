“Ballerina”, spin-off de John Wick ya tiene fecha de estreno

De izquierda a derecha, la actriz colombiana Catalina Sandino Moreno, la actriz Ana de Armas y el actor Norman Reedus. Foto: El Espectador

La cinta contará la historia de la bailarina, una asesina entrenada en las tradiciones de la Ruska Roma y que será interpretada por Ana de Armas. El filme hace parte de la saga de películas de “John Wick” que estrenó su cuarta entrega en el país el pasado 23 de marzo.

Los demás miembros del elenco incluyen la aparición de John Wick como Keanu Reeves, Ian McShane como Winston y Anjelica Huston como la Directora, así como del fallecido actor Lance Reddick como Charon. Una de las adiciones al universo de asesinos es de la actriz colombiana nominada al Óscar en 2004, Catalina Sandino Moreno.

A la película también se suman la estrella de “The Walking Dead” Norman Reedus y el actor ganador del Globo de Oro Gabriel Byrne. La dirección está a cargo de Len Wiseman (Total Recall: Desafío total) y el guion fue hecho por Shay Hatten, quien ya había participado en los guiones de “John Wick: Capítulo 3 - Parabellum” y “John Wick 4″. La fecha de estreno anunciada para “Ballerina” es el 7 de junio de 2024 en Estados Unidos, por lo que en Colombia se podría estar esperando la misma semana.

Aún no más detalles de la cinta protagonizada por Ana de Armas. El director de la saga de “John Wick” Chad Stahelski dice que por ahora no hay planes para una quinta película con el personaje, pero no están cerrados a la posibilidad. Por el momento se prepara la miniserie “Continental”, que contará la historia del hotel de asesinos en Nueva York y en la que se mostrarán versiones jóvenes de Winston y Charon. La producción televisiva incluye al actor Mel Gibson y espera que llegué este 2023.

Por ahora, “John Wick 4” continua en las salas de cine de Colombia y los demás países, la película ya está cerca de recaudar los 250 millones de dólares en la taquilla mundial, superando ampliamente su presupuesto de 100 millones.

