“Black Mirror”: Paul Giamatti y Emma Corrin entre el elenco para la temporada 7

Danielle Vitalis como Fatima y Leila Farzad como Mona en "Black Mirror". Foto: Netflix - Nick Wall

Para anunciar su elenco, Netflix ha lanzado un breve teaser en el que los nombres aparecen como si formaran parte de un código de programación. Junto a Giamatti y Corrin, también se unirán a la entrega Awkwafina (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos), Milanka Brooks (Gun Shy), Peter Capaldi (Doctor Who), Patsy Ferran (Tierra de Dios), Lewis Gribben (Los amos del aire), Osy Ikhile (Citadel), Rashida Jones (Silo), Siena Kelly (Temple), Billy Magnussen (Sin tiempo para morir), Rosy McEwen (Vesper), Cristin Milioti (El pingüino), Chris O’Dowd (The Cloverfield Paradox), Issa Rae (American Fiction), Paul G. Raymond (Deadpool y Lobezno), Tracee Ellis Ross (American Fiction), Jimmi Simpson (Westworld) y Harriet Walter (Silo).

La séptima temporada, cuya producción ya está en marcha, constará de seis capítulos y uno de los pocos detalles que se conocen es que uno ellos será una secuela del primer episodio de la temporada cuatro, titulado “USS Callister”. Por el momento no se ha revelado nada más sobre los personajes de los nuevos intérpretes, más allá de los que repitan de “USS Callister”, ni detalles sobre los la trama de las nuevas entregas de “Black Mirror”.

“USS Callister” está protagonizado por Jesse Plemons como Robert Daly, un programador brillante y cocreador de un popular videojuego. Descontento con la aparente falta de reconocimiento en su compañía de juegos, Robert crea una realidad simulada dentro del juego, asignándose el papel de una figura parecida al Capitán Kirk de Star Trek a bordo de una nave espacial y liderando una tripulación. Sin embargo, la travesía toma un giro inesperado y siniestro.

“El USS Callister regresará... Robert Daly está muerto, pero para la tripulación del USS Callister, sus problemas apenas comienzan”, decía un adelanto mostrado en el evento See What’s Next de Netflix en Londres (Inglaterra). “Estamos haciendo algunas cosas que no habíamos hecho antes”, declaró Brooker a Deadline sobre la temporada siete. “La gente puede esperar mucha emoción y, con suerte, una buena combinación de escalofríos. Hicimos un par de historias de terror en la temporada seis, que etiquetamos como Red Mirror. Pero esta vez, todos los episodios son, en cierto modo, como el Black Mirror original. Escribí un guion y el consenso general fue que era uno de los golpes más duros y sombríos hasta el momento. También hay episodios técnicos y otros que hacen llorar a la gente. Entonces, con suerte, será un ejercicio emocional completo, pero ya veremos. Los espectadores serán los jueces”, agregó.