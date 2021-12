Carrie-Anne Moss: el regreso de Trinity en “The Matrix”

Carrie-Anne Moss dice que Trinity le ha ayudado a superar su miedo a las alturas. / Cortesía: Warner Bros.

¿Qué significó para usted volver al mundo de “The Matrix”?

Es magnífico volver a interpretar a Trinity y volver a Matrix... yo estaba tan conmovida por la posibilidad. Nunca en un millón de años esperé recibir esa llamada telefónica de Lana (Wachowski) para hacerme la propuesta. Creo que protegí un poco mi corazón, ¿realmente iba a suceder? Pero estaba tan emocionada de estar de regreso en ese espacio creativo con ella, en esa camaradería con Keanu [Reeves] nuevamente, con la amistad que tenemos y la posibilidad de interpretar a este personaje genial. No puedo expresar con palabras lo conmovida que me sentí por la oportunidad de hacer esto de nuevo.

¿Qué ha cambiado en la Trinity actual de Carrie-Anne Moss con relación a la de hace algunos años?

Creo que antes yo era demasiado ingenua y quizás veía a Trinity con otros ojos... es que tenía treinta años. Era, supongo, un poco inmadura para algunos aspectos. Ahora tengo toda esta experiencia de vida y al volver a hacer la película puedo decir que estoy personificando al corazón de Lana Wachowski. Mi personaje es algo así como una extensión del corazón de mi directora. Me siento muy honrada de poder ser la representación física de eso. Es bastante bueno conseguirlo y entenderlo.

¿Disfrutó verse como Trinity en pantalla gigante de nuevo?

He envejecido, y todas estas cosas realmente superficiales pueden surgir la primera vez que veo una película. Incluso cuando era joven, siempre fue difícil afrontar el hecho de verme en la pantalla. Esta vez, no fue difícil de ninguna manera, porque no se trata de mí, sino de un personaje. Simplemente siento que mi ego o cualquier parte de mí que pueda criticar a Trinity simplemente no existe, porque ella es puro amor.

¿Cuál fue su sensación al ver esta nueva entrega de “Matrix”?

La película me conmovió mucho. Lloré un par de veces en lugares donde conocía la historia, estuve ahí, la filmé. Y esta emoción me atravesó y ni siquiera me dio una advertencia de lo que venía y yo me podía emocionar como cualquier espectadora. Esa es una señal real no solo del don de Lana Wachowski para contar historias, sino también de su capacidad para la edición y la finalización. Creo que cuando era más joven, no entendía todo eso. Ahora entiendo todos esos matices geniales. Su habilidad y su equipo son tan brillantes y creativos que me pellizco para poder estar entre ese tipo de creatividad y aprender.

Siempre se ha dicho que usted les tiene miedo a las alturas, pero con Trinity le ha tocado hacer acrobacias, ¿eso es cierto?

Claro. Debo decir que, aunque no disfruto de las alturas, me encanta superar mi miedo. Y asumí eso, superando ese miedo. Por supuesto, entrené. Entrenamos haciendo saltos más pequeños y tenía un gran equipo, apoyándome para hacer eso. Y es interesante, Keanu y yo teníamos formas muy diferentes de hacerlo. Yo nunca hablaría de su proceso, pero a él le gustaba ver la parte técnica, cómo funcionaban las diferentes piezas, mientras que yo solo quería que pasara.

¿Y Keanu Reeves le ayudó a superar esos miedos?

Así es. De hecho, todo el proceso fue muy divertido. Creo que no hay nadie más con quien preferiría hacer esas acrobacias que Keanu. Que él y yo pudimos hacer esto juntos y tener nuestras experiencias ha sido muy enriquecedor. Estoy agradecida con toda la gente que se necesitó para hacer esos trucos. Esas personas son seres humanos que tienen corazones y se preocuparon tanto porque yo superara mi miedo y eso siempre me conmovió.