La serie de no ficción del famoso trío de amigos coleccionistas integrado por Mike Wolfe, Frank Fritz y Danielle Colby festeja sus 10 años en Latinoamérica y presenta nuevos capítulos de su decimoséptima temporada.

History celebra este 2021 en América Latina una década de su serie “Cazadores de Tesoros”, que sigue la aventura del famoso trío de coleccionistas Mike Wolfe, Frank Fritz y Danielle Colby mientras emprenden un viaje a distintos rincones de Norteamérica en busca de extrañas, interesantes y destacadas antigüedades y reliquias, y que estrena todos los domingos a las 23:30 nuevos episodios de su decimoséptima temporada.

Con una sólida trayectoria desde su estreno en 2011 en América Latina, el formato es una de las series favoritas de History que muestra a este histórico trio mientras recorren el país en la búsqueda de gemas y tesoros ocultos en depósitos de chatarra, garajes, sótanos, graneros, contenedores, etcétera, y a la vez descubren las increíbles historias detrás de cada artículo, objeto o lugar que visitan.

En las ciudades pequeñas y a lo largo de las rutas de los Estados Unidos, son muchos los tesoros y valiosos objetos históricos que están escondidos en pilas de basura, enterradas en granjas y propiedades casi abandonadas o apiladas en garajes. “Cazadores de Tesoros” sigue a los queridos coleccionistas y fanáticos de las antigüedades Mike, un recolector de toda la vida y Frank, un verdadero apasionado de los tesoros y la chatarra, mientras viajan a lo largo de Estados Unidos con el objetivo de reciclar a su país rescatando reliquias olvidadas a las que les dan una nueva oportunidad de vida y les devuelven su antigua gloria, transformando la basura de una persona en el tesoro de otra.

En parte detectives, en parte expertos en antigüedades y en parte historiadores culturales, Mike y Frank tienen la habilidad de encontrar tesoros escondidos en los lugares más inusuales y, en el camino, se conectan con coleccionistas apasionados y personajes extravagantes que comparten historias llenas de historia y corazón.

Por su parte, Danielle Colby, madre de dos hijas, artista de burlesque y fanática de los tatuajes, es la figura femenina protagonista de la serie y la que mantiene funcionando día a día Antique Archaeology, el negocio y base de operaciones de Mike ubicada en Le Claire, Iowa. Ella aporta a la serie el color y demuestra en cada episodio su gran habilidad como estratega e investigadora.

Danielle se encarga de ubicar y ordenar los tesoros que socavan la historia y cultura de los Estados Unidos y a aquellos posibles compradores de estas reliquias. A su vez, asesora a Frank y a Mike sobre posibles lugares donde pueden encontrar objetos para su colección mientras viajan a lo largo del país en busca de más tesoros.

En esta temporada 17, que también puede verse en la plataforma History Play, Mike y Frank atraviesan Oregon y se encuentran con reliquias que jamás imaginaron, incluyendo la venta de objetos que se salvaron de un histórico incendio. Mientras tanto, en Iowa, Danielle tiene en la mira un scooter que puede ser todo un tesoro.

Además, en Washington, Mike y Frank visitan a Norm, quien tiene dos grandes depósitos llenos de vehículos y asombrosos carteles para vender. Pero eso no es todo, porque en California los chicos descubrirán una granja atiborrada de sorpresas.

Mike Wolfe habló con El Espectador sobre la creación de la serie:

¿Cómo fue la creación del piloto de la serie?

Realmente yo hice la presentación del programa cinco años seguidos, y cuando presenté este lanzamiento, no sabía lo que estaba haciendo. No sabía lo que era el tratamiento, no tenía idea de lo que era hacer una promo. Era solamente yo filmando a Frank y a mí yendo por la ruta, por las carreteras. Sabía que esto era especial porque nos topamos con gente muy interesante, con objetos muy interesantes,

¿Cuál fue el objeto más interesante que encontró?

Encontré motocicletas del pasado que las personas pensaban que ya no existían. Si vemos la historia de las motocicletas norteamericanas, existían alrededor de 150 marcas antes del año 1920. Entonces muchas empresas tuvieron muy poca vigencia y nunca hubo un ejemplar de ellas que se pudiera encontrar. Se puede estudiar como un objeto artístico, un elemento que habla de la historia del transporte estadounidense y obviamente tiene un enorme valor porque es casi único en el mundo.

¿Cómo es la relación entre ustedes y qué tan buen amigo es como compañero de ruta?

Lo conozco desde el 8vo grado. Nosotros viajamos juntos desde hace ya muchísimos años y nosotros teníamos la misma pasión. Siempre la tuvimos, pero coleccionamos cosas diferentes. Y esto lo hizo que nuestros viajes conjuntos fueran aún más interesantes porque nos ayudábamos uno a otro. Me refiero a que él me servía de extra par de ojos para mirar objetos o las cosas que buscábamos. Él tiene un gran corazón, además de ser muy divertido y creo que él es una gran contribución al programa.

¿Soñó alguna vez con que iba a llegar al episodio 300 y que su serie iba a tener tanto éxito en el mundo?

Creo que este programa en realidad nos refleja a todos. Porque todos amamos la historia, todos somos cazadores de tesoros en nuestro corazón y nuestra mente, seamos o no recolectores. Pero creo que es algo con lo que las personas se pueden realmente conectar porque en parte hemos creado una gran familia y compartimos este viaje con muchísimas personas que se identifican con lo que hacemos. Creo que se ven reflejados en nosotros.