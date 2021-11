Cinépolis y Cinemark se quedaron sin boletas en preventa para “Spider-Man”

La llegada de Spider-Man: No Way Home a los cines es un gran acontecimiento para los fans del personaje. Y ante tanta expectación, con la puesta en marcha de la preventa de entradas llegaron los primeros problemas, ya que las webs oficiales de venta de Cinépolis y Cinemark colapsaron, generando una profunda indignación entre los seguidores del superhéroe.

Al intentar comprar las boletas, las páginas web no funcionan. Esto disgustó a los fans de la película, que a través de redes sociales han denunciado la situación.

Además, se asegura que ya no hay más boletas en preventa para “Spider-Man: No Way Home”, algo que indignó mucho más a las personas que han estado tratando de ingresar a la página para comprar las entradas. Ninguna de las dos empresas se ha pronunciado sobre las fallas que se han venido confirmando.

Pero esta situación no solo pasa en Colombia... en Estados Unidos pasó algo similar. Durante la madrugada del domingo, las webs tenían previsto sacar las entradas del filme para que los usuarios accedieran a ellas y así, realizar su compra. En cuestión de escasos minutos, las webs de AMC, Regal y Fandango se desconectaron brevemente y a ellas se sumó la caída online de Álamo Drafthouse.

Los trabajadores de Cinemark, Cineplanet y Cinepolis con las páginas:#SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/gH5i2fiU23 — ssandra (@limonadacasera) November 29, 2021

Mientras, a la espera de que se resuelva el problema, AMC creó una fila de espera virtual para que los espectadores puedan seguir accediendo a la compra de las entradas del filme, que aún no ha confirmado la presencia de Andrew Garfield y Tobey Maguire, aunque no la puedan hacer efectiva en el momento.

Spider-Man: No Way Home reunirá a Tom Holland portando el traje del Hombre Araña una vez más y retomará los acontecimientos al final de Far Frome Home, donde Mysterio (Jake Gyllenghal) expuso la identidad secreta de Peter Parker, quien pide ayuda al Doctor Strange (Bennedict Cumberbatch) para preservarla, aunque, esto provoque que se abran las puertas del multiverso y con ellas, la llegada de algunos de los más temibles enemigos del héroe como Electro (Jamie Foxx) o Doctor Octopus (Alfred Molina).