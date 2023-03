“Clínica X” el drama médico que llega a Sony Channel

Federico Von Son ha desarrollado diversos proyectos de investigación en el sector privado y en colaboración con instituciones públicas. Foto: Cortesía

Con sede en Ciudad de México, Clínica X llegará a la pantalla de Sony Channel todos los lunes y martes a partir del 13 y 14 de marzo a las 7:00pm.

En esta nueva producción los protagonistas son doctores reales con especialidades diferentes. Dentro de Clínica X, en cada episodio, nuestros médicos recibirán tres casos desafiantes, sorprendentes e inesperados, condiciones insólitas que ponen en peligro la vida de los pacientes que acuden en busca del diagnóstico adecuado.

La serie es un docudrama médico en formato scripted reality que sigue al equipo formado por siete doctores, seis enfermeras/os, dos recepcionistas, un guardia y un paramédico. El conocimiento, curiosidad y experiencia de un médico general, una pediatra, una infectóloga, una ginecóloga, dos internistas y un neurocirujano se combinan a lo largo de 30 capítulos para contar historias extraordinarias.

Esta es la primera vez que un programa de Sony Pictures International Production fusiona tres géneros diferentes: ficción, documental y realidad. Para lograrlo, tres directores premiados, expertos en estos géneros, contribuyeron con sus visiones a obtener este innovador formato: Andrés López (Documental), Edgar Peña (Realidad) y Rolando Ocampo (Ficción).

“Los dramas médicos son parte del ADN de Sony Channel, las historias sobre el personal médico, esos héroes que luchan para mantener con vida a los pacientes y las historias que hay detrás de estos casos. Los fanáticos de este contenido encuentran lo mejor en nuestro canal con series como ‘The Good Doctor’ y ‘Grey’s Anatomy’. Ahora, estamos orgullosos de traer ‘Clínica X’ una producción local mucho más cercana a nuestros televidentes”, dijo Selina Nederhand, Senior Vice President & Co-Networks Head of Content Strategy.

“‘Clínica X’ es nuestro primer docudrama médico realizado en español que combina el formato de reality guionado de éxito internacional con casos médicos y personajes con los que nuestra audiencia puede identificarse fácilmente”, añadió la ejecutiva.

En “Clínica X” las historias medicas más extraordinarias inspiradas en casos reales llegan para buscar el diagnóstico de las manos expertas. Uno de los médicos protagonistas, Federico Von Son, quien interpreta el papel del doctor Rubén Marín, habló con El Espectador sobre su rol en la producción.

¿Cómo recibió usted la propuesta para hacer parte de “Clínica X”?

Mi esposa me comentó que había un casting para esta producción, y realmente siempre tuve interés en participar de una dinámica diferente que me permitiera compartir mi conocimiento, así que vi en esto la oportunidad perfecta. Fue un casting donde tuve que ir para atender un caso, el director vio cómo lo hice y decidió incluirme en la producción.

¿Cuál es su rol dentro del programa?

Se me asignó un personaje que es el doctor Rubén Marín y es neurocirujano. Los espectadores verán cómo plasmo todo mi conocimiento médico, porque no hubo un guion, todo fue una dinámica espontánea donde utilizamos nuestra destreza para resolver cada uno de los casos y mi especialidad no es neurocirugía.

¿Cuál fue el reto más grande a la hora de grabar los capítulos de la serie?

Hubo muchos retos, el primero fue que no sabíamos cómo iba a ser el resultado del capítulo, es decir, a veces daban giros inesperados... desde un paciente al que le da un paro cardíaco y no lo tenías contemplado, hasta las cosas más locas que pasan en los hospitales en la vida real. El segundo fue poder plasmar lo que hacemos con un paciente, pero con cámaras, micrófonos, luces y gente alrededor diciendo “corte”, “acción”, eso es algo a lo que no estoy acostumbrado,