Las cuatro cintas contra las que compite Colombia al Premio Goya iberoamericano

Andrés Ramírez, director de "La Jauría" asegura que la cinta está inspirada en "temas muy personales". Foto: Cortesía

La película colombiana “La jauría”, de Andrés Ramírez Pulido, se enfrentará este sábado 11 de febrero a la argentina “Argentina, 1985″, de Santiago Mitre; la chilena “1976″, de Manuela Martelli; la mexicana “Noche de fuego”, de Tatiana Huezo; y la boliviana “Utama”, de Alejandro Loayza Grisi, en la gala de los Premios Goya que se celebran la excelencia del cine español en la ciudad de Sevilla.

Las cinco competidoras a mejor película iberoamericana de este año tienen un elevado nivel, reconocido en distintos certámenes, pero es “Argentina, 1985″, de Santiago Mitre, la que recibió hasta ahora más premios y distinciones, entre ellos una nominación al Óscar.

Sin embargo, estas cintas latinoamericanas comparten otros elementos en común, por ejemplo, la violencia como parte clave de sus temáticas. La representación chilena y argentina rescatan historias relacionadas con las dictaduras de Pinochet y Videla, mientras que México y Colombia cuentan relatos sobre el narcotráfico o la delincuencia.

Colombia - “La jauría”

La ópera prima del colombiano Andrés Ramírez Pulido trata sobre un grupo de jóvenes delincuentes recluidos en un centro de terapia experimental en medio de la selva, donde la meditación se mezcla con los trabajos forzados. Así la describió el director en entrevista con El Espectador:

“La historia es de un chico que lucha con el odio y la culpa mientras paga una condena en un centro experimental para menores. La llegada de su viejo amigo y cómplice trae consigo un pasado al cual él no quiere volver. Tiene un deseo de cambio. Pero el círculo de hostilidad en el cual están inmerso él y los demás personajes parece invencible. Es una historia fuerte, pero llena de aristas que creo conectarán al espectador. Me gusta el cine que tenga una búsqueda formal, que confíe en el poder de la imagen y el sonido, y al mismo tiempo me gusta el cine que te proponga un viaje atmosférico y emocional. Esto es lo que he intentado explorar en La jauría confiando en la presencia de los chicos, en sus miradas y silencios”.

La película está protagonizada por un grupo de actores naturales-Jhojan Stiven Jiménez, Maicol Andrés Jiménez, Carlos Steven Blanco, Ricardo Alberto Parra- junto a su torturado terapeuta, interpretado por Miguel Viera.

“La jauría” fue seleccionada en Cine en Construcción 2022 (Toulouse, Francia) y compitió en la Semana de la Crítica de Cannes, donde recibió el Grand Prix y el premio SACD, y en la sección “Horizontes” del Festival de San Sebastián.

Argentina - “Argentina, 1985″

El multipremiado filme sobre el juicio contra el general Videla y el resto de los máximos responsables de la última dictadura argentina (1976-1983) ganó un Globo de Oro, considerados la antesala de los premios de Hollywood, y tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el Fipresci de la crítica internacional a la mejor cinta. También ganó el premio del público en la 70.ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

El filme, que está protagonizado, además de por Darín, por Peter Lanzani, Alejandra Flechner y Norman Briski, relata el caso real del trabajo del fiscal Julio César Strassera y su equipo en el célebre juicio a las Juntas Militares argentinas que habían instalado un régimen de terrorismo de Estado con miles de desaparecidos y torturados.

De acuerdo con Leyla Bechada, parte del elenco de la película, “Al día de hoy sigue habiendo juicios en Argentina a los responsables de la última dictadura militar, se siguen recuperando a nietos que fueron niños robados durante ese período. Strassera simboliza en la película a ese hombre gris, a ese hombre común que es el argentino promedio. Esa Argentina que a veces no se quiere meter en algunos temas polémicos o complicados, pero que toma fuerza, color, voluntad y valor en este apoyo colectivo, de su familia, de sus compañeros en la Fiscalía. Entonces quien encarna a la justicia en la película y en la vida real es el colectivo”.

Chile - “1976″

En “1976″, la ópera prima de Manuela Martelli, una frustrada ama de casa burguesa empieza a encontrar sentido a sus días cuando un sacerdote le pide que auxilie a un joven herido en la clandestinidad, en uno de los años más oscuros de la dictadura de Augusto Pinochet y título de esta envolvente película de intriga.

La protagonista, Aline Küppenheim, ganó el premio a Mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF) en el papel de Carmen, una madre de familia adinerada que decide adentrarse en territorios inexplorados, por “una mezcla entre un impulso samaritano y la fantasía de ser otra cosa, de tener otra vida”.

México - “Noche de fuego”

“Noche de fuego” es el primer largo de ficción de Tatiana Huezo, una historia sobre la infancia y la maternidad ante la violencia en el contexto del México rural que consiguió el premio “Un Certain Regard” en el Festival de Cannes y el Premio Ariel a mejor película de la Academia de Cine Mexicana.

Basada en el libro “Prayers of the stolen” (2012), de la escritora Jennifer Clement, la película narra la historia de tres niñas que viven en las montañas del estado de Guerrero y aprenden a sobrevivir y a hacerse invisibles para esquivar los efectos colaterales de la guerra contra el narcotráfico.

Bolivia - “Utama”

La boliviana “Utama” (“nuestro hogar”, en aimara), dirigida por Alejandro Loayza, está filmada en quechua y español y narra los esfuerzos para hacer frente a la sequía de una pareja de ancianos indígenas, interpretada por José Calcina y Luisa Quispe, casados en la vida real y sin ninguna experiencia previa ante las cámaras.

La cinta ha cosechado premios internacionales en los festivales de Sundance (EEUU) -Gran premio del jurado-, Málaga (España) y Guadalajara (México), entre otros. En total acumula 36 premios, lo que le ha abierto puertas a salas de cine en 23 países, entre ellos Estados Unidos.

