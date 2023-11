“Cómo tener sexo” y las lecciones del consentimiento

La actriz inglesa Mia McKenna-Bruce es la protagonista de “How to Have Sex” (Cómo tener sexo). La cinta, que se estrenó en el Festival de Cannes de este año, es el primer largometraje dirigido por Molly Manning Walker, directora de fotografía con una amplia carrera en el Reino Unido. La película habla de la primera relación sexual, los estigmas y el consentimiento.